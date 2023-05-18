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Чем опасно высокое давление

Люди часто жалуются на высокое давление. Однако некоторые не представляют, каким опасным может быть это недомогание. Подробности рассказала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Коми Елена Петрова.

Чем опасно высокое давление
© РИА "ФедералПресс"

«Болезнь представляет большую опасность, так как развивается медленно и без каких-либо симптомов. Многие люди не чувствуют повышенного давления и обращаются к врачу уже при сильных изменениях в организме», – отметила врач.

По словам Петровой, пациентам стоит помнить, что в этой ситуации необходимо принимать стабилизирующие препараты.

Людям следует следить за артериальным давлением, а в случае ухудшения состояния или показателях выше нормы обращаться к специалисту, передает БНК.

Напомним, чтобы определить состояние человека, нужно правильно измерять пульс и артериальное давление.

Рекомендации предоставил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

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