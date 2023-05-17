Как правильно измерять пульс и давление

Чтобы определить состояние человека, нужно правильно измерять пульс и артериальное давление. Рекомендации предоставил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

© РИА "ФедералПресс"

«Если человек где-то ходил или выполнял какую-то работу, ему необходимо отдохнуть 5 минут. Нельзя проводить измерение сразу после курения или употребления кофе – нужно подождать как минимум 30 минут», – рассказал медик.

По словам Соколова, во время проверки давления человек должен находиться в правильной позе. Для этого нужно поставить удобный стул и обязательно опираться на него спиной, рука должна лежать на столе, ее необходимо зафиксировать в одном положении.

Если у человека нет жалоб, измерять давление необходимо один раз в день, в основном после сна. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к специалистам, передает РИАМО.