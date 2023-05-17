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Эксперт объяснил широкое распространение кори в России

Главный способ профилактики инфекционных заболеваний – вакцинация.

Эксперт объяснил широкое распространение кори в России
© Волгоградская правда

Доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал, почему в стране растет число заразившихся корью, передает «ФАН».

«Сегодня мы говорим о кори, но перечень заболеваний очень широк. У кого-то это идеологическая позиция: люди не прививаются сами, не прививают своих детей. Снижается так называемая «иммунизированная прослойка», коллективный иммунитет», — заявил эксперт.

Из-за того, что в настоящее время уменьшилось количество вакцинированных от заболевания жителей, в разных регионах вновь зафиксированы вспышки заболевания.

Дмитрий Куликов также сообщил, что корь может привести к летальному исходу. А потому вакцинация – единственный способ профилактики от болезни.

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