Эксперт объяснил широкое распространение кори в России
Главный способ профилактики инфекционных заболеваний – вакцинация.
Доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал, почему в стране растет число заразившихся корью, передает «ФАН».
«Сегодня мы говорим о кори, но перечень заболеваний очень широк. У кого-то это идеологическая позиция: люди не прививаются сами, не прививают своих детей. Снижается так называемая «иммунизированная прослойка», коллективный иммунитет», — заявил эксперт.
Из-за того, что в настоящее время уменьшилось количество вакцинированных от заболевания жителей, в разных регионах вновь зафиксированы вспышки заболевания.
Дмитрий Куликов также сообщил, что корь может привести к летальному исходу. А потому вакцинация – единственный способ профилактики от болезни.