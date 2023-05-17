Эксперт объяснил широкое распространение кори в России

«Сегодня мы говорим о кори, но перечень заболеваний очень широк. У кого-то это идеологическая позиция: люди не прививаются сами, не прививают своих детей. Снижается так называемая «иммунизированная прослойка», коллективный иммунитет», — заявил эксперт.