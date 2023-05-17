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Врач рассказал о причинах инсульта

Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский.

Врач рассказал о причинах инсульта
© Ura.Ru

«Инсульт провоцируют: высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, недостаток физической активности», — передает слова Раменского издание News.ru.

Он рассказал, что инсульт можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность.

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