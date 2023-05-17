Врач рассказал о причинах инсульта
Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский.
«Инсульт провоцируют: высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, недостаток физической активности», — передает слова Раменского издание News.ru.
Он рассказал, что инсульт можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность.