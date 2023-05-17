Врач рассказал о причинах инсульта

Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский.

Он рассказал, что инсульт можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность.