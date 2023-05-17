Как распознать признаки инфаркта и инсульта

У человека может быть повышенное артериальное давление — и никаких признаков плохого самочувствия. А потом вдруг случается инфаркт или инсульт. Их причиной часто становится артериальная гипертония. Это самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы в мире.

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Повышенное артериальное давление оказывает негативное влияние на человеческий организм, недаром заболевание называют «тихий убийца», так как даже при бессимптомном течении возникают такие грозные осложнения, как инфаркт миокарда, мозговой инсульт, внезапная смерть.

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Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, с 2005 года 17 мая отмечают Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. О факторах риска и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний нашему изданию рассказал главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург.

Профилактика — наше основное оружие

— Михаил Львович, по данным ВОЗ, болезни сердца занимают первое место в мире по смертности. Это примерно 47 процентов от всех летальных исходов. В чем опасность сердечно-сосудистых заболеваний?

— Среди заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды, больше всего распространены гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. В коронарных артериях, снабжающих сердце кровью, в мозговых артериях происходит отложение жира и постепенно формируется атеросклеротическая бляшка, которая в определенных условиях может привести к разрыву и закупорке сосуда. А это становится причиной необратимых осложнений.

Надо сказать, что сердечно-сосудистые заболевания распространены во всех странах и не щадят жителей и развитых, и отстающих стран, причем с любым уровнем достатка.

— Как с этим обстоят дела у нас?

— Сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране занимают ведущее место. И чаще всего люди умирают от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Вот почему снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». Есть целевые показатели, к которым надо стремиться, смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна кардинально уменьшиться. Так, если сейчас от болезней системы кровообращения в России умирает 587 человек на 100 тысяч населения, то через пять лет этот показатель должен снизиться до 450 человек на 100 тысяч населения.

С этой целью во многих регионах для пожилых людей созданы группы здоровья, в которых все желающие могут заниматься дозированными физическими нагрузками, общаться, проводить досуг. Очень важно уделять как можно больше внимания занятиям физкультурой начиная с детского возраста. Сейчас в школах не менее трех уроков физкультуры в неделю, и это формирует здоровый образ жизни у ребят.

Но если болезнь все-таки настигла, то государство приходит на помощь и два года обеспечивает бесплатными лекарственными препаратами пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, различные операции на сердце.

— Этого достаточно?

— В стране делают много, но целевые показатели достигаются не всегда. Очень важно, чтобы каждый человек понимал, что необходим здоровый образ жизни. И ключевую роль тут играет профилактика, раннее выявление и правильно подобранная медикаментозная терапия заболевания, это позволит избежать фатальных осложнений. И тут встает вопрос о диспансеризации групп риска. Сейчас те, кому от 18 до 39 лет, диспансеризацию проходят один раз в три года, старше сорока — каждый год. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и я бы предложил проводить для всех ежегодные осмотры для раннего выявления этих заболеваний. Так врачи смогут вовремя помочь как можно большему числу пациентов.

Снижение инвалидизации

— Михаил Львович, лет 20—30 назад инфаркт или инсульт был для человека приговором, даже если врачи успевали спасти больного, он часто становился инвалидом. Какова ситуация сейчас? Есть ли прогресс в лечении этих болезней?

— Несомненно. Появились современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые очень успешно применяют российские врачи. Сегодня часто используется чрескожное коронарное вмешательство на коронарных сосудах, стентирование суженного кровеносного сосуда. Суть методики заключается в воздействии на коронарную артерию изнутри, через маленький прокол в коже. С помощью такой операции восстанавливается нормальная проходимость коронарных артерий. Такой метод очень хорошо зарекомендовал себя при лечении ишемической болезни сердца, острой и хронической коронарной недостаточности, инфаркта миокарда на ранних стадиях его развития. В отличие от традиционных открытых операций на сердце чрескожные коронарные вмешательства безболезненны, практически нет рисков осложнений, и человек довольно быстро восстанавливается после лечения.

Не менее эффективны и методы лечения сосудов головного мозга. К примеру, если нужно удалить тромб, применяют операцию тромбоэкстракции, то есть механического удаления тромбов из сосудов. Эти операции выполняются в специализированной операционной, оснащенной рентгеновским аппаратом.

Кроме того, стентирование применяют при атеросклерозе артерий нижних конечностей, сонных артериях и других крупных сосудах. Эти современные высокотехнологичные методы лечения позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболевания почти в два раза. Очень важно, что при этом сохраняется и полноценный образ жизни, трудоспособность, что, конечно, приводит к снижению инвалидизации. Люди после лечения возвращаются к нормальному образу жизни, могут полноценно жить и работать, вести активный образ жизни.

— А в чем разница между инфарктом и инсультом?

— Если в каком-либо органе нарушается кровообращение, то происходит локальное или распространенное омертвление ткани, то есть некроз, из-за отсутствия или недостаточного поступления питательных веществ и кислорода. Этот процесс в сердце называется инфарктом, а инсульт — это нарушения мозгового кровообращения. Таким образом, существенного различия нет, так как в основе обоих заболеваний всегда лежит тромбоз артерии, коронарной или мозговой. И механизмы развития болезни в сердце и головном мозге сходны.

Инсульт по механизму образования подразделяют на геморрагический и ишемический. Наиболее тяжелый инсульт — геморрагический, который возникает при разрыве артерии, в результате формируется внутримозговое кровоизлияние, которое повреждает окружающую мозговую ткань, что грозит парезом, параличом, последующей инвалидностью, а при обширном поражении — смертью. Кстати, чаще всего причиной такого инсульта становится именно гипертоническая болезнь.

Ишемический инсульт — это заболевание, связанное с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга. Но при своевременно оказанной медицинской помощи к пораженному участку начинает поступать кровь, и очаг некроза не формируется. Поэтому при инсульте очень важна экстренная медицинская помощь, функции головного мозга можно спасти в течение 2,5—4 часов.

А при поражении коронарных сосудов, приведшем к инфаркту миокарда, счет идет на минуты, так как общее состояние может резко ухудшиться, вплоть до остановки сердца. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обратиться за медицинской помощью. В группе инфарктов миокарда врачи выделяют коварную безболевую форму, которая не дает четкую клиническую картину, особенно у людей, страдающих сахарным диабетом. Поэтому пациенты не обращаются к кардиологу вовремя, а потом могут возникнуть серьезные осложнения заболевания. Нарушение кровоснабжения может возникнуть из-за спазма сосуда, его закупорки тромбом или эмболом, а также из-за перенапряжения в условиях гипоксии, то есть кислородного голодания.

— При каких признаках нужно кричать SOS и вызывать скорую?

— Для инсульта характерны мышечные судороги, нарушение координации, шаткая походка, слабость в ногах и руках, затуманенность сознания, перекошенность лица, головная боль, проблемы с дикцией, утомляемость, подавление глотательного рефлекса.

А вот картина инфаркта несколько иная. Это жжение и боль в груди, отдача боли в ключицы, руки, лопатку, нарушения сердечного ритма, потливость, атипичные проявления, обычно это встречается у женщин: боль, похожая на желудочную, болезненные ощущения в спине, ухудшение самочувствия при физической нагрузке.

Движение, диета и контроль врача

— А кто больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям — мужчины или женщины?

— В старшем возрасте количество инфарктов и инсультов примерно одинаково и у мужчин, и у женщин. Но учитывая, что продолжительность жизни у женщин выше, то и погибает в старческом возрасте от этих заболеваний больше женщин. А вот причины заболевания у них разные. Если мужчины больше курят и употребляют алкоголь, то женщины более склонны к малоподвижному образу жизни. Поэтому обязательно нужно двигаться, это могут быть неспешные прогулки или несложные упражнения.

— Поневоле вспомнишь известное высказывание «бегом от инфаркта». А что еще могут сделать люди, чтобы сохранить свое здоровье?

— Риск развития инфаркта миокарда можно снизить ежедневными небольшими прогулками. Очень помогает правильное питание. Лучше ограничить потребление насыщенных жиров, таких как сливочное и пальмовое масло, шоколад, которых много в различных полуфабрикатах, а также поваренной соли и легкоусвояемых углеводов, то есть выпечки, сладостей, тортов, газировки. Предпочтение надо отдавать продуктам с полиненасыщенными жирными кислотами, которые содержаться в растительных маслах: оливковом, кукурузном, подсолнечном, а также богатым клетчаткой, это овсянка, чечевица, орехи. Принесет пользу и рыба, особенно морская: сельдь, скумбрия или лосось. А мясо как раз должно быть нежирным, лучше мясо птицы. Не стоит забывать и об овощах и фруктах, а для перекуса подойдут сухофрукты: курага, чернослив, финики, изюм. В них много витаминов, полезных для сердца.

Кроме диеты, важен и контроль за своим состоянием здоровья. Надо периодически сдавать анализ крови, следить за уровнем холестерина. Аккуратно и планомерно принимать необходимую медикаментозную терапию, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, особенно табакокурения, одного из кардинальных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Целесообразно избегать чрезмерной физической нагрузки, стрессов, стараться больше времени проводить на открытом воздухе. Так как одним из факторов, усугубляющих течение сердечно-сосудистых заболеваний, является сахарный диабет, обязательно контролировать уровень сахара в крови, поддерживать его целевые значения и вести самоконтроль.

При ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к терапевту, он назначит все необходимые исследования и направит к кардиологу, который выберет правильную тактику лечения. В частности, назначение лекарственных препаратов, способных затормозить развитие и прогрессирование атеросклероза, а также в определенной мере вызвать обратное его развитие, остановить или замедлить рост атеросклеротических бляшек, снизить риск инфаркта миокарда и инсульта, а также увеличить продолжительность жизни при заболеваниях, связанных с атеросклерозом.