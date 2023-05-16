Кардиолог рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

По данным ВОЗ, болезни сердца занимают первое место в мире по смертности. Это примерно 47 процентов от всех летальных исходов. А причиной инфаркта или инсульта часто становится артериальная гипертония. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, с 2005 года 17 мая отмечают Всемирный день борьбы с этой болезнью.

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Сердечно-сосудистые заболевания распространены во всем мире, и не щадят жителей и развитых и отстающих стран, причем с любым уровнем достатка, рассказал «Парламентской газете» главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург.

По его словам, в России снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». Чтобы этого добиться, необходима профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, уверен кардиолог.

«Важно уделять как можно больше внимания занятиям физкультурой. Причем как младшему, так и старшему поколению. Сейчас в школах не менее трех уроков физкультуры в неделю, и это формирует здоровый образ жизни у ребят. А для пожилых людей созданы группы здоровья, в которых все желающие могут заниматься дозированными физическими нагрузками », — подчеркнул Гинзбург.

Кроме того, он считает, что нужно больше вниманию уделять раннему выявления сердечных недугов, ведь эти болезни молодеют с каждым годом. «Сейчас те, кому от 18 до 39 лет, диспансеризацию проходят один раз в три года, старше сорока — каждый год. Я бы предложил проводить для всех ежегодные осмотры для раннего выявления этих заболеваний. Так можно будет вовремя помочь как можно большему числу пациентов», — убежден врач.