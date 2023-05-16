Врач  перечислила симптомы избытка витамина D

Врач пояснила, что избыток витамина D грозит тошнотой, рвотой, головной болью, зудом, диареей, болезненными ощущениями в глазах, а также отложением кальция в мягких тканях, сосудах, легких. Также самостоятельный прием витаминов может привести к развитию алопеции.