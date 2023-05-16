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Врач  перечислила симптомы избытка витамина D

Избыток витамина D имеет опасные последствия. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

Врач пояснила, что избыток витамина D грозит тошнотой, рвотой, головной болью, зудом, диареей, болезненными ощущениями в глазах, а также отложением кальция в мягких тканях, сосудах, легких. Также самостоятельный прием витаминов может привести к развитию алопеции.

Малиновская уточнила, что витамин D имеет свойство накапливаться в жировой ткани, а его высвобождение в кровоток происходит медленно. Поэтому эффект токсичности может сохраняться продолжительное время, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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