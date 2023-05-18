Кому и когда нужно делать вакцинацию против кори

Корь — крайне заразная болезнь, которая может передаваться при чихании, кашле и просто близком контакте с зараженным человеком.

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Одна из наиболее эффективных мер в борьбе с этим опасным инфекционным заболеванием — прививка.

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«Лента.ру» побеседовала с врачом, чтобы выяснить, как работает вакцина от кори, кому точно стоит делать ее во взрослом возрасте и каких осложнений помогает избежать вакцинация.

Что такое корь?

Корь — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Ее возбудитель — вирусы из семейства парамиксовирусов. Это исключительно человеческое заболевание, поэтому животные заразиться корью не могут.

Заболевание корью проходит в три этапа: инкубационный период, продромальный период и возникновение сыпи. Инкубационный период может длиться от 6 до 21 дня, после чего у зараженного возникают первые симптомы.

Врач аллерголог-иммунолог клиники «Семейная» Ольга Громадина объясняет, что первые признаки кори можно заметить на слизистой.

Первые признаки болезни формируются в месте проникновения вируса — на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, — Ольга Громадина, врач аллерголог-иммунолог.

общая слабость организма;

головная боль и отсутствие аппетита;

катаральные явления (сухой кашель, осиплость голоса, обильный насморк, конъюнктивит);

высокая температура до 39-40 градусов;

высыпания на слизистых оболочках рта. Для продромального периода характерны:

После продромального периода на коже больных корью начинают проявляться высыпания в виде ярких мелких чуть возвышающихся над поверхностью кожи пятнышек. Изначально на теле возникает небольшая сыпь, затем пятна постепенно сливаются и образуют обширные зоны покраснений.

Первые элементы сыпи мы видим в верхних частях тела — за ушами, на волосистой части головы. Затем сыпь распространяется на лицо и шею, на второй день она спускается на руки и туловище, на третий — появляется и на ногах, одновременно бледнея в верхних частях тела, — Ольга Громадина, врач аллерголог-иммунолог.

При заболевании корью пятна на теле человека могут держаться до шести дней. После этого высыпания постепенно угасают и бледнеют, а общее состояние человека нормализуется.

Чем опасна корь?

Заболевание корью опасно осложнениями, которые могут развиться из-за ослабленного иммунитета. В группе риска — дети в возрасте до пяти лет, люди старше 30, беременные женщины.

Риск возникновения осложнений очень высок, если у человека есть ВИЧ или любое другое аутоиммунное заболевание.

Какие осложнения бывают у кори: отит (воспаление уха);

энцефалит (воспаление головного мозга);

воспаление печени и почек;

диарея;

артрит.

Врач аллерголог-иммунолог Ольга Громадина отмечает, что коревая инфекция может стать причиной заболеваний дыхательной системы, в первую очередь, воспаления легких.

Зачем нужна прививка от кори?

Единственный доказано надежный способ защиты организма от заражения корью — вакцинация.

Корь — это высоко контагиозное заболевание с достаточно высоким уровнем смертности, специфического лечения от нее не существует, — Ольга Громадина, врач аллерголог-иммунолог.

Иммунолог объясняет, что лечение, которое назначают врачи, только облегчает течение болезни, снимает ее симптомы, а также уменьшает риск развития осложнений. При этом, по словам эксперта, единственным значимым и эффективным методом профилактики коревой инфекции остается вакцинация.

Как была создана вакцина от кори?

Хотя симптомы кори были описаны еще в IX веке, ученые долгое время не могли открыть вирусную природу заболевания — это произошло только в 1911 году.

Выделить вирус кори сумел американский ученый Джон Эндерс. В 1954 году он вместе со своими сотрудниками вырастил штамм, который был не заразным, но при этом помогал сформировать иммунитет к вирусу.

До начала массовой иммунизации от кори умирало около 2,5 миллиона человек в год.

Первая вакцина от кори была разработана в 1963 году, в СССР препарат удалось создать в 1967-м.

В 1987 году в Советском Союзе была введена ревакцинация — это привело к резкому снижению показателей заболеваемости. Если до этого он составлял 698-1192 случая заражения на 100 тысяч человек, то после начала массовой иммунизации снизился всего до 18,6 случая.

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По ВОЗ, вакцинация от кори предотвратила уже более 20 миллионов смертей.

Почему вакцины до сих пор не побороли корь?

Коллективный иммунитет к кори может сформироваться только если прививку получат 95 процентов людей. В развивающихся странах попросту нет такого количества вакцин. Сейчас на государства со слабо развитой медицинской инфраструктурой приходится около 95 процентов смертности от кори.

В развитых странах полностью побороть заболевание не удается из-за противников прививок. Это люди, которые сознательно отказываются от иммунизации и не вакцинируют своих детей, поскольку верят, что прививка может негативно повлиять на здоровье.

В 1988 году британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал научную статью, в которой сообщил, что комбинированная вакцина от кори, краснухи и свинки — причина детского аутизма. Позже выяснилось, что результаты исследования были сфальсифицированы, а Уэйкфилда лишили врачебной лицензии.

Несмотря на то что данные статьи признали ложными, в стереотип об опасности прививок против кори некоторые верят до сих пор.

Как работает прививка от кори?

Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина объясняет, что вакцины от кори — живые. То есть при прививке против кори в организм человека вводится ослабленный вирус. Он не обладает патогенными свойствами — не способен преодолеть защитные барьеры в организме человека и привести к развитию самой болезни.

Вакцинный вирус начинает размножаться в клетках организма человека, в ответ на что запускаются разные виды иммунных реакций: формируется большая армия иммунных клеток, в том числе антител и клеток памяти, — Ольга Громадина, врач аллерголог-иммунолог.

При встрече с природным вирусом клетки памяти активизируются, чтобы организм смог дать быстрый иммунный ответ инфекции. По словам медика, это не позволит вирусу кори размножиться и дать выраженные проявления болезни.

Важно отметить, что чаще всего прививка от кори делается в составе так называемой тривакцины — комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита (ККП). Причиной этих заболеваний служат разные вирусы, однако прививка от кори, краснухи и паротита способна одновременно защитить человека от всех трех инфекций.

Вакцина от кори вводится двукратно, перерыв между уколами должен составлять не менее трех месяцев

Иммунизация не только снижает риск заболевания, но и останавливает глобальное распространение вируса.

Кто в России может получить бесплатную прививку от кори?

Дети

Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина рассказывает, что прививку рекомендуется делать всем детям в возрасте от 12 до 18 месяцев. В России бесплатная вакцинация от кори проводится в два этапа. Согласно национальному календарю, первичную прививку детям ставят в год, вторичную — в шесть лет.

Взрослые в возрасте до 35 лет

Бесплатная прививка от кори показана взрослым до 35 лет, не прошедшим курс вакцинации и не болевшим корью в детстве. К невакцинированным людям приравниваются и те, кто не имеет сведений о своих прививках.

Люди, контактировавшие с больным корью

Детям и взрослым, которые не проходили иммунизацию, при контакте с больным корью также положена бесплатная экстренная прививка. Ее можно получить в первые 72 часа после прямого контакта.

По словам Ольги Громадиной, положительный эффект от экстренной вакцины менее вероятен, чем при плановой вакцинации.

Взрослые в возрасте до 55 лет, которые входят в группу риска по заражению

врачи;

военные;

работники торговли;

работники социальной сферы и сферы образования;

работающие вахтовым методом люди;

люди, работающие на контрольно-пропускных пунктах на границе России. Прививка бесплатна для представителей следующих профессий:

Кому еще рекомендуется делать прививку от кори?

Тем, кто много путешествует

Особенно если речь идет о странах, где до сих пор часто происходят вспышки заболевания. К таким регионам относятся, например, Таиланд, Сингапур, Турция, Италия и Испания.

Вакцинироваться стоит минимум за один-три месяца до предполагаемой поездки.

Женщинам, планирующим беременность

Если женщина не болела корью и планирует завести ребенка, ей рекомендуется сделать прививку минимум за три месяца до зачатия.

Важно отметить, что в этих случаях прививка будет бесплатной, только если пациент попадает под описанные выше критерии.

Непосредственно во время беременности делать прививку от кори противопоказано.

Кроме беременных женщин, вакцину от кори не следует делать детям в возрасте до года. Прививка противопоказана и людям с тяжелыми иммунодефицитами, например, онкобольным, которые принимают иммуносупрессоры — препараты, подавляющие иммунитет.

Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина добавляет, что еще одним противопоказанием для плановой вакцинации служит аллергическая реакция на прививку, то есть на какой-либо конкретный компонент вакцины.