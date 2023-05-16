Когда надо проводить экстренную вакцинацию от клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита возможна в течение года. Однако в каких случаях стоит сделать экстренную прививку, «ФедералПресс» рассказывает терапевт «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева.

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«Мы должны понимать, что с примерно с апреля начинается сезон клещей. В это время человек уже должен быть с титром антител. В любом случае, сделав прививку, мы в конечном итоге получаем титр антител», – отметила врач.

По словам Мамаевой, основная задача вакцинации – это сформировать базовый иммунитет к укусу клеща.

Врач отметила, что если человек соблюдает курсовую вакцинацию, то он выходит на схему вакцинации – раз в три года. Если говорить о тех людях, что пропускали вакцинацию и ставят в течение 1,5 месяцев две прививки против клещевого энцефалита, то в этом нет ничего страшного. Выработка антител начинается со второй недели после вакцинации.

Если человек пропускал прививку или никогда не ставил, то будет вакцинироваться по схеме – три прививки. После первой прививки, вторую делают экстренно в течение двух недель, либо в течение семи месяцев, а третья прививка должна быть сделана ровно через год.

«Первая прививка не дает глобальной защиты, а подготавливает организм к выработке антител. Уже со второй прививки начинаются вырабатываться антитела», – подчеркнула терапевт.

Мамаева добавила, что после третей прививки в организме человека вырабатываются полноценные антитела и человек максимально защищен от клещевого энцефалита. Если человек сделал две прививки от клеща, то уже нет опасности, что при укусе у него разовьется клещевой энцефалит и это приведет к каким-то тяжелым последствиям.