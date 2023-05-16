О чем может предупреждать привкус горечи во рту
Немногие знают, но необычный привкус во рту может оказаться довольно характерным признаком целого ряда заболеваний.
И если у вас действительно нет видимых причин, которые бы объясняли то или иное ощущение на языке (например, только поели), то это повод задуматься и на всякий случай обратиться к специалисту. Ну, или почистить зубы.
Фармацевт Аббас Канани назвал пять вкусов, которые могут появиться у нас на языке, и истолковал, что каждый из них может сигнализировать.
Горький привкус
В первую очередь стоит задуматься о том, пьёте ли вы какие-то новые лекарства, как часто у вас стресс и давно ли посещали стоматолога — все это может спровоцировать ощущение горечи. Например, так о себе способен заявлять запущенный кариес или другие проблемы с зубами. Кроме того, привкус горечи может предупреждать о проблемах с некоторыми органами: печенью, желчным пузырём или желудком. В любом случае точный диагноз поставит гастроэнтеролог. Горький привкус также может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и утомляемостью.
Привкус металла
Привкусом металла могут заявлять о себе серьёзные проблемы с полостью рта. Например, пульпит или воспаление дёсен. Ведь наша кровь с привкусом железа, поэтому не исключено, что во рту что-то кровоточит. Нередко на железный привкус жалуются люди с проблемами с желудком. К симптому в таком случае могут добавиться изжога, неприятные ощущения в животе, тошнота. Иногда бывает, что железо во рту — сигнал того, что у вас развивается сахарный диабет или заболевание почек или печени.
Сладкий привкус
- сильная жажда;
- частое мочеиспускание;
- моча пахнет, как ацетон;
- упало зрение;
- плохо заживающие ранки на теле.
Кислый привкус
Если вы чувствуете необъяснимую кислинку с металлическим оттенком, то это может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта. Этот симптом характерен для хронического гастрита и язвенной болезни желудка. Если в организме происходит обратный заброс содержимого из желудка в ротовую полость, то человек чувствует сильный кислый привкус. Если при этом есть першение в горле, чувство жжения в эпигастральной области, то, скорее всего, у вас может быть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Она приводит к воспалительным заболеваниям пищевода, деминерализации эмали с появлением кариеса и эрозий твердых тканей зубов.
Солёный привкус
Самая частая причина появления «соли» во рту — начало обезвоживания организма. То есть организм пытается экономить воду, вырабатывая меньше слюны. Поэтому лучше в течение дня есть больше овощей и пить морсы, чаи и воду. Кстати, ощущение металлического или солёного привкуса может появляться из-за приёма препаратов. Нередко им сопутствует и сухость во рту. Эти симптомы лучше проговорить с лечащим врачом и, возможно, подобрать другой курс лечения. Кроме того, солёный привкус может появиться из-за синусита или аллергии. А всё дело в слизи, которая стекает по задней стенке носоглотки и создаёт ощущение «соли» во рту. А ещё солёный привкус может говорить о беременности или гормональном сбое. Облегчить состояние может промывание носа физиологическим раствором. Но к гинекологу всё же лучше обратиться. В целом нередко при неприятных привкусах стоит просто почистить зубы.