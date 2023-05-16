О чем может предупреждать привкус горечи во рту

Немногие знают, но необычный привкус во рту может оказаться довольно характерным признаком целого ряда заболеваний.

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И если у вас действительно нет видимых причин, которые бы объясняли то или иное ощущение на языке (например, только поели), то это повод задуматься и на всякий случай обратиться к специалисту. Ну, или почистить зубы.

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Фармацевт Аббас Канани назвал пять вкусов, которые могут появиться у нас на языке, и истолковал, что каждый из них может сигнализировать.

Горький привкус

В первую очередь стоит задуматься о том, пьёте ли вы какие-то новые лекарства, как часто у вас стресс и давно ли посещали стоматолога — все это может спровоцировать ощущение горечи. Например, так о себе способен заявлять запущенный кариес или другие проблемы с зубами. Кроме того, привкус горечи может предупреждать о проблемах с некоторыми органами: печенью, желчным пузырём или желудком. В любом случае точный диагноз поставит гастроэнтеролог. Горький привкус также может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и утомляемостью.

Привкус металла

Привкусом металла могут заявлять о себе серьёзные проблемы с полостью рта. Например, пульпит или воспаление дёсен. Ведь наша кровь с привкусом железа, поэтому не исключено, что во рту что-то кровоточит. Нередко на железный привкус жалуются люди с проблемами с желудком. К симптому в таком случае могут добавиться изжога, неприятные ощущения в животе, тошнота. Иногда бывает, что железо во рту — сигнал того, что у вас развивается сахарный диабет или заболевание почек или печени.

Сладкий привкус

сильная жажда;

частое мочеиспускание;

моча пахнет, как ацетон;

упало зрение;

плохо заживающие ранки на теле. Если во рту сладко, это не значит, что всё у вас хорошо и жизнь удалась. Ведь нередко именно высокий уровень глюкозы может провоцировать появление сладкого привкуса во рту, а это явный признак неконтролируемого диабета. Особенно стоит насторожиться, если, помимо сладости на языке, у вас есть ещё и эти симптомы:

Кислый привкус

Если вы чувствуете необъяснимую кислинку с металлическим оттенком, то это может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта. Этот симптом характерен для хронического гастрита и язвенной болезни желудка. Если в организме происходит обратный заброс содержимого из желудка в ротовую полость, то человек чувствует сильный кислый привкус. Если при этом есть першение в горле, чувство жжения в эпигастральной области, то, скорее всего, у вас может быть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Она приводит к воспалительным заболеваниям пищевода, деминерализации эмали с появлением кариеса и эрозий твердых тканей зубов.

Солёный привкус