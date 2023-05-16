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Диетолог Дюваль отметила, что чай способствует укреплению сосудов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чая, в числе которых — укрепление сосудов и заживление ран.

Диетолог Дюваль отметила, что чай способствует укреплению сосудов
© Вечерняя Москва

Содержащиеся в чае танины обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектом, что ускоряет процесс заживления повреждений на коже, сообщила специалист «Вечерней Москве».

Ещё в чае содержатся катехины — органические вещества, которые укрепляют стенки сосудов, и витамин Р, который помогает поддерживать артериальное давление в норме, отметила Дюваль.

Также чай содержит кофеин, который хорошо тонизирует, а полифенольные соединения помогают утолять жажду, заключила диетолог.

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