Диетолог Дюваль отметила, что чай способствует укреплению сосудов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чая, в числе которых — укрепление сосудов и заживление ран.

© Вечерняя Москва

Содержащиеся в чае танины обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектом, что ускоряет процесс заживления повреждений на коже, сообщила специалист «Вечерней Москве».

Ещё в чае содержатся катехины — органические вещества, которые укрепляют стенки сосудов, и витамин Р, который помогает поддерживать артериальное давление в норме, отметила Дюваль.

Также чай содержит кофеин, который хорошо тонизирует, а полифенольные соединения помогают утолять жажду, заключила диетолог.