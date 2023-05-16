Как просто глотать большие таблетки или капсулы

У пациентов могут возникать сложности при приеме больших таблеток. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Татьяна Терехова рассказала о способах безболезненно проглотить лекарство.

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Специалист отметила, что можно размельчить таблетку, а потом запить большим количеством жидкости.

Также таблетки могут быть диспергируемыми, то есть легко растворяться в воде. Это обычно прописано в инструкции к препарату.

Однако бывает так, что лекарство выпускается в капсулах, которые нельзя раскрывать или растворять. В этом случае нужно будет прибегнуть к третьему способу.

«Капсулы или таблетки больших размеров кладем на корень языка и также запиваем большим количеством жидкости», – сказала медик.