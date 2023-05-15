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Вирусолог Викулов прокомментировал сообщения о новых видах клещей

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.

Вирусолог Викулов прокомментировал сообщения о новых видах клещей
© AdobeStock

«Отмечу, что в России есть чумные центры, не имеющие аналогов в мире, а для профилактики чумы давно применяется отечественная живая вакцина, созданная на основе штамма возбудителя чумы. Иммунизацию проводят взрослым и детям с двух лет однократно накожным способом», — заявил Викулов в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, специалистам предстоит выяснить, насколько распространены вновь открытые виды клещей.

Со своей стороны, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков в беседе с газетой «Известия» напомнил, что с середины марта по июнь идёт очень активная фаза для клещей.

«Штаны нужно обязательно заправлять в носки, рукава должны прилегать к коже, а воротник плотно застёгиваться. Это нужно, чтобы клещ полз по одежде и не попадал под неё. После каждого визита в лес или даже в поля, где также могут быть клещи, нужно проводить осмотр», — посоветовал эксперт.

Ранее Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека.

Также инфекционист Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.

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