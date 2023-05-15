Вирусолог Викулов прокомментировал сообщения о новых видах клещей

«Штаны нужно обязательно заправлять в носки, рукава должны прилегать к коже, а воротник плотно застёгиваться. Это нужно, чтобы клещ полз по одежде и не попадал под неё. После каждого визита в лес или даже в поля, где также могут быть клещи, нужно проводить осмотр», — посоветовал эксперт.