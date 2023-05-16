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Какого популярного диагноза на самом деле не существует

Вам когда-нибудь ставили диагноз «вегетососудистая дистония» или ВСД? Если да, то у нас для вас плохие (или наоборот, хорошие) новости.

Какого популярного диагноза на самом деле не существует
© Ferra.ru

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что такого диагноза сегодня уже не существует.

Времена, когда ВСД был популярным диагнозом для описания симптомов, таких как тошнота, головокружение и быстрое сердцебиение, ушли в прошлое. «Теперь мы говорим о соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы», — пояснила специалист.

При этом Демьяновская отметила, что симптомы, которые обычно приписываются ВСД, могут указывать на серьёзные заболевания. Так, если ваше сердце бьётся сильнее обычного и вы чувствуете тошноту или боль в животе, вам стоит провериться на сахарный диабет.

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