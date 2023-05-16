Терапевт предупредил об опасности самолечения простуды медом

Терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что самолечение простуды медом и травами может быть опасно для здоровья.По словам врача, «народные» средства не только могут отсрочить выздоровление, но и навредить организму. Бесполезными при заболевании Кондрахин назвал не только отвары из трав, но также лимон, имбирь, малиновое варенье — все средства, которыми обычно лечатся россияне дома.

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Опасность заключается в том, что пациент уверен, будто он лечится, но по факту это не так, и болезнь усугубляется. Травяные сборы специалист и вовсе назвал опасными, так как ими можно навредить организму по незнанию, сообщает «Вечерняя Москва».