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Эндокринолог рассказал, как при диабете контролировать глюкозу

Врач-эндокринолог Валентин Фадеев рассказал, какие правила нужно соблюдать диабетикам, чтобы держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Эндокринолог рассказал, как при диабете контролировать глюкозу
© Вечерняя Москва

Некоторые пациенты полагают, что смогут уловить колебания сахара по изменению самочувствия. Но, как пояснил врач, это ненадежный метод. Стоит использовать глюкометр ежедневно.

По словам специалиста, контролировать сахар нужно не только натощак. Важно проводить измерения как до еды, так и через два часа после, а также перед сном.

Кроме того, большинство пациентов уверены: чем дороже глюкометр, тем более точно он определяет уровень сахара в крови. Фадеев пояснил, что все приборы выполняют эту функцию с примерно одинаковой точностью, передает aif.ru.

Ученые из Университета Тафтса выявили, что избыточное потребление обработанного мяса способствует риску развития сахарного диабета. Также на развитие заболевания влияет избыточное употребление риса и пшеницы, передает ФАН.

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