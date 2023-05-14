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Ешьте меньше этих продуктов, чтобы не заболеть диабетом

Неправильное питание может способствовать развитию сахарного диабета 2 типа. Поэтому определённые виды пищи лучше всего совсем исключить или хотя бы ограничить.

Ешьте меньше этих продуктов, чтобы не заболеть диабетом
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Красное и переработанное мясо. В таком мясе есть соединения, которые способствуют развитию сахарного диабета. Все эти вещества или конечные продукты этих соединений связаны с воспалением, окислительным стрессом, прямым повреждением клеток или комбинацией процессов. Это всё приводит к резистентности к инсулину.

Рафинированные и жареные продукты. Так, в жареной пище много жира и содержатся определённые вредные вещества (конечные продукты гликирования). Из рафинированных продуктов удалили большую часть полезной клетчатки и микроэлементов, а вместо этого добавили искусственные химические вещества. И некоторые из добавленных веществ вредят кишечным бактериям, которые регулируют уровень глюкозы и чувствительность к инсулину. Одно из таких веществ - фруктоза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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