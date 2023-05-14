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Как защититься и можно ли заразиться через поцелуй: 7 вопросов венерологу о ЗППП

Многие считают, что для защиты от ЗППП достаточно предохраняться во время полового акта. Какие ещё есть меры предосторожности и как вовремя распознать инфекцию, рассказал «Клопс» венеролог Константин Когут.

7 вопросов венерологу о ЗППП
© Unsplash

1. Как защититься от инфекций половых путей?

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Наилучшая профилактика ЗППП — постоянные половые контакты с одним здоровым партнёром. Отказ от приёма алкоголя и наркотиков предотвращает заражение ЗППП, поскольку уменьшает рискованное сексуальное поведение.Мужские презервативы из латекса снижают риск передачи ЗППП. Презервативы со смазкой неэффективны в плане защиты от ЗППП. Последние научные исследования показали, что это вызывает повреждение слизистых оболочек и облегчает проникновение ВИЧ и других ЗППП, в том числе и бледной трепонемы. Передача ЗППП не может быть предотвращена мытьём половых органов, мочеиспусканием или принятием душа после секса.Любые проявления, такие как выделения или необычная сыпь, особенно в паховой области являются сигналом для прекращения половых контактов и немедленного обследования в условиях специализированной клиники. Это снизит риск развития осложнений и предотвратит возможность повторного заражения.

2. Какие симптомы у наиболее распространённых ЗППП?

Выделения, сыпь в паховой области, язвочки, неприятный запах, иногда болезненность. Но самые опасные инфекции могут вообще не иметь симптомов до определённого момента: это особенно относится к сифилису, ВИЧ и гепатитам, так называемым кровяным инфекциям.

3. Провериться можно только с помощью анализов и консультации врача? Или есть какие-то тесты, которые можно купить в аптеке?

Нет, тестов для самостоятельного определения ЗППП нет. При возникновении симптомов, которые мы обсуждали ранее, необходимо обратиться к специалисту, и он назначит необходимые анализы.

4. Правда ли, что заразиться можно во время орального полового акта?

Да, это правда. Дело в том, что большинство ЗППП имеет сродство к слизистой не только половых органов, но и к слизистой ротоглотки.

5. Передаются ли какие-то ЗППП через поцелуи?

Если брать классический вариант поцелуя, то шанс крайне маленький. Например, если поцеловать больного сифилисом с язвой на губе, то да, вероятность заразиться этой болезнью есть.

6. Лечатся ли наиболее распространённые ЗППП? Или они с человеком на всю жизнь?

Безусловно, в настоящее время подавляющее большинство ИППП поддаётся лечению современными препаратами.

7. Некоторые заболевания проявляются через проблемы в слизистой рта (покраснения, трещины). Почему так происходит? Может ли стоматолог направить к венерологу?

Не только стоматолог, но и отоларинголог может направить к венерологу для дополнительной диагностики в той или иной ситуации. В основном эти специалисты направляют к врачам пациентов с язвами в ротовой полости, которые могут быть проявлениями такого состояния, как сифилис.

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