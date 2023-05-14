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Какие продукты и напитки защищают от рака

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Значительную роль в поддержании здоровья играет правильный режим питания. Поэтому важно знать, какие продукты способствуют профилактике рака. Специалисты выделяют из общей массы ферментированные продукты. Это продукты, которые подвергаются брожению во время приготовления.

Какие продукты и напитки защищают от рака
© РИА "ФедералПресс"

Бактерии, которые содержатся в них, способствуют уменьшению воспалений, укреплению иммунитета, детоксикации организма и стимуляции выработки жирных кислот. К ферментированным продуктам можно отнести йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи, мисо, темпе и чайный гриб.

Чтобы снизить риск появления рака, стоит включить в свой рацион кефир, мисо, натто и комбучу.

Пробиотики, которые содержатся в кефире, помогают укрепить иммунитет и улучшить работу иммунной системы.

Мисо – паста из ферментированных соевых бобов. Она пользуется популярностью в японской кухне. В мисо много белка, витаминов и минералов. Ученые выяснили, что мисо подавляет развитие рака толстой кишки у крыс.

Натто – блюдо традиционной японской кухни из ферментированных соевых бобов. В нем много витамина К2, который укрепляет кости. Этот продукт обладает также противовоспалительными свойствами.

Комбуча – ферментированный чайный напиток, богатый антиоксидантами и пробиотиками. Он укрепляет пищеварение и иммунитет, передает «МедикФорум».

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