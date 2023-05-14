Какие продукты и напитки защищают от рака

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Значительную роль в поддержании здоровья играет правильный режим питания. Поэтому важно знать, какие продукты способствуют профилактике рака. Специалисты выделяют из общей массы ферментированные продукты. Это продукты, которые подвергаются брожению во время приготовления.

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Бактерии, которые содержатся в них, способствуют уменьшению воспалений, укреплению иммунитета, детоксикации организма и стимуляции выработки жирных кислот. К ферментированным продуктам можно отнести йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи, мисо, темпе и чайный гриб.

Чтобы снизить риск появления рака, стоит включить в свой рацион кефир, мисо, натто и комбучу.

Пробиотики, которые содержатся в кефире, помогают укрепить иммунитет и улучшить работу иммунной системы.

Мисо – паста из ферментированных соевых бобов. Она пользуется популярностью в японской кухне. В мисо много белка, витаминов и минералов. Ученые выяснили, что мисо подавляет развитие рака толстой кишки у крыс.

Натто – блюдо традиционной японской кухни из ферментированных соевых бобов. В нем много витамина К2, который укрепляет кости. Этот продукт обладает также противовоспалительными свойствами.