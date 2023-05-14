Типаж онкобольного: кто больше других рискует заболеть раком
К сожалению, от онкологических заболеваний не застрахован никто и наука до сих пор не знает, что запускает процесс образования раковой опухоли в том или ином месте. Иначе медицина давно бы уже научилась предотвращать рак.
Тем не менее, мы можем выделить группы людей, которые больше, чем все остальные подвержены риску развития злокачественных опухолей.
Подробнее о них "РГ" рассказала врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова:
- В первую очередь - это пожилые люди. Раковые опухоли образуются из клеток нашего собственного организма, в которых происходят мутации на уровне ДНК.
Каждый день у нас образуются миллионы таких клеток, но наш иммунитет активно борется с ними. С возрастом этот механизм начинает давать сбои. Чем старше человек, тем выше у него риск заболеть раком. Поэтому людям после 50 лет необходимо очень пристально следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры.
Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее.
Дальше идут курильщики. О вреде табачного дыма было сказано уже очень много, тем не менее, далеко не все готовы отказаться от этой вредной привычки. Тем, кто еще не бросил курить хочется напомнить, что у курильщиков в 7 раз выше риск развития рака легких. Но это еще не все. Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа.
На третьем месте находятся те люди, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Существуют мутации в отдельных генах, которые способствуют образованию раковых опухолей определенного типа, они передаются по наследству.
Нет 100% гарантии, что, имея у себя такой ген вы непременно заболеете раком. Тем не менее, шансы на то, что это случится многократно увеличиваются. Самые распространенные из них - мутаций генов BRCA1 и BRCA2, которые могут привести к развитию рака молочной железы в молодом возрасте.
Поэтому если у кого-то из близких родственников был определенный тип рака, не лишним будет пройти генетическое тестирование, которое покажет есть ли мутация у вас. Если она обнаружится нужно регулярно наблюдаться у врача определенного профиля.
На четвертом месте находятся люди, которые контактируют с токсическими или радиоактивными веществами, в частности те, кто работает на вредных производствах. Им надо относиться к своему здоровью предельно внимательно.
Максимально защищать органы дыхания и кожные покровы, не допуская прямого контакта с опасными веществами, а также регулярно проходить медицинские осмотры.
Замыкают список люди, имеющие такие вирусные заболевания, как: вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С. ВПЧ может вызвать рак шейки матки у женщин. Всего науке известно более 600 генотипов этого вируса. Однако, не все они считаются онкогенными. Опасность представляют 6, 11, 16 и 18 типы.
Женщинам, у которых он обнаружен, надо регулярно наблюдаться у гинеколога, чтобы заметить изменения и вовремя начать лечение.
Вирус Эпштейна-Барр может способствовать развитию лимфомы Беркитта и рака носоглотки. Но здесь опять же нет 100% гарантии, что у носителя обязательно разовьется злокачественная опухоль.
Гепатиты В и С могут спровоцировать образование рака печени. Поэтому их необходимо лечить. К счастью, на сегодняшний день оба этих вируса полностью излечимы.