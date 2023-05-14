Типаж онкобольного: кто больше других рискует заболеть раком

К сожалению, от онкологических заболеваний не застрахован никто и наука до сих пор не знает, что запускает процесс образования раковой опухоли в том или ином месте. Иначе медицина давно бы уже научилась предотвращать рак.

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Тем не менее, мы можем выделить группы людей, которые больше, чем все остальные подвержены риску развития злокачественных опухолей.

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Подробнее о них "РГ" рассказала врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова:

- В первую очередь - это пожилые люди. Раковые опухоли образуются из клеток нашего собственного организма, в которых происходят мутации на уровне ДНК.

Каждый день у нас образуются миллионы таких клеток, но наш иммунитет активно борется с ними. С возрастом этот механизм начинает давать сбои. Чем старше человек, тем выше у него риск заболеть раком. Поэтому людям после 50 лет необходимо очень пристально следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры.

Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее.

Дальше идут курильщики. О вреде табачного дыма было сказано уже очень много, тем не менее, далеко не все готовы отказаться от этой вредной привычки. Тем, кто еще не бросил курить хочется напомнить, что у курильщиков в 7 раз выше риск развития рака легких. Но это еще не все. Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа.

На третьем месте находятся те люди, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Существуют мутации в отдельных генах, которые способствуют образованию раковых опухолей определенного типа, они передаются по наследству.

Нет 100% гарантии, что, имея у себя такой ген вы непременно заболеете раком. Тем не менее, шансы на то, что это случится многократно увеличиваются. Самые распространенные из них - мутаций генов BRCA1 и BRCA2, которые могут привести к развитию рака молочной железы в молодом возрасте.

Поэтому если у кого-то из близких родственников был определенный тип рака, не лишним будет пройти генетическое тестирование, которое покажет есть ли мутация у вас. Если она обнаружится нужно регулярно наблюдаться у врача определенного профиля.

На четвертом месте находятся люди, которые контактируют с токсическими или радиоактивными веществами, в частности те, кто работает на вредных производствах. Им надо относиться к своему здоровью предельно внимательно.

Максимально защищать органы дыхания и кожные покровы, не допуская прямого контакта с опасными веществами, а также регулярно проходить медицинские осмотры.

Замыкают список люди, имеющие такие вирусные заболевания, как: вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С. ВПЧ может вызвать рак шейки матки у женщин. Всего науке известно более 600 генотипов этого вируса. Однако, не все они считаются онкогенными. Опасность представляют 6, 11, 16 и 18 типы.

Женщинам, у которых он обнаружен, надо регулярно наблюдаться у гинеколога, чтобы заметить изменения и вовремя начать лечение.

Вирус Эпштейна-Барр может способствовать развитию лимфомы Беркитта и рака носоглотки. Но здесь опять же нет 100% гарантии, что у носителя обязательно разовьется злокачественная опухоль.