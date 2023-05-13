Как работает лечение удовольствием

Давно известно, что депрессия снижает эффективность любого лечения и усугубляет хронические заболевания. А что насчет радости и удовольствия? У этих ощущений есть прямо противоположный грусти и тоске лечебный эффект.

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Ученые Технологического института в Хайфе во время экспериментов на животных обнаружили, что магнитная стимуляция зон мозга, ответственных за удовольствие, позволяет скорее восстановиться после инфаркта. На сердце было меньше рубцов. Процесс выздоровления перенесших инфаркт грызунов прошел гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с особями из контрольной группы. Тогда израильские ученые решили расширить исследование. Они взяли для эксперимента мышей с онкологическими опухолями кожи и легких. И снова выяснилось, что стимуляция центра вознаграждения и удовольствия в мозге (он есть у всех млекопитающих, в том числе у человека) активизирует иммунную систему для борьбы с раком. Начинают активнее работать клетки костного мозга. Наступает период длительной ремиссии, а у некоторых даже полное выздоровление.

Связь зон удовольствия в мозге и иммунной системы еще предстоит изучить на более крупных животных, чтобы продумать схему лечения человека. Но уже сейчас процедура транскраниальной магнитной стимуляции зон удовольствия головного мозга пользуется популярностью в здравницах, санаториях и клиниках физиотерапии в России.