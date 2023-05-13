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Заболевания, при которых противопоказан поход к стоматологу

Посещение стоматолога обычно планируется заранее, однако при определенных недомоганиях поход в клинику лучше отложить, заявила челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.

Заболевания, при которых противопоказан поход к стоматологу
© Слово и Дело

Прежде всего речь идет о различных острых вирусных заболеваниях и гриппе. Пациенту на приеме будет очень некомфортно, когда у него воспалено горло, есть кашель и отек в носу, пишет aif.ru.

Причем такой человек может легко заразить окружающих, в том числе самого врача. В связи с этим эксперт посоветовала отложить посещение стоматолога, если отмечаются даже незначительные признаки простуды.

Также не стоит экспериментировать при высоком артериальном давлении. В день планового приема важно принять все прописанные кардиологом препараты. Но все же если это не помогло, есть ощущение тошноты и головокружение, то следует отложить стоматологическое лечение, резюмировала Мелехова.

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