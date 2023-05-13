Какие кожные заболевания возникают из-за ультрафиолета

Наконец-то в столичном регионе потеплело и солнечных дней стало в разы больше. Однако такая погода не только может поднять настроение, но и навредить здоровью. Какие болезни может спровоцировать солнечное излучение, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Людмилы Алексеевой.