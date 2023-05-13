Названы скрытые симптомы рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря – один из самых распространенных видов онкологии в России.

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Согласно данным за 2022 год, в нашей стране этот смертельно опасный недуг среди всех болезней находится на 9-м месте у мужчин и на 16-м – у женщин. Так как его симптомы могут быть довольно расплывчатыми, примерно в четверти всех случаев диагностируется поздняя стадия рака мочевого пузыря, особенно у женщин.

Если же злокачественные образования выявлено достаточно рано, то выживаемость при этой болезни составляет 80%. Поэтому очень важна ранняя диагностика рака мочевого пузыря.

Британские медки назвали его скрытые симптомы, которые можно спутать с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП), передаёт ЗОЖ.news.

В частности, специалисты подчеркнули, что частые симптомы ИМП, такие как постоянное и срочное желание посетить туалет, могут маскировать онкологию. При этом более половины женщин и каждый десятый мужчина в какой-то момент жизни сталкиваются с ИМП.

В связи с этим, можно легко подумать, что неприятные ощущения в органе связаны с обычной болезнью, а не с чем-то более серьёзным.