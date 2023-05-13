Болезни, из-за которых можно ослепнуть

Все системы человеческого организма тесно взаимосвязаны между собой, и одна патология может стать следствием ухудшения работы других органов.

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Причиной потери зрения могут быть не только заболевания глаз, но и сопутствующие хронические недуги.

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О том, какие болезни могут привести к слепоте, «Вечерней Москве» рассказала главный врач офтальмологической клиники «Спектр», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

Диабетическая ретинопатия

Сахарный диабет является одной из самых распространенных болезней, которая приводит к осложнениям зрения. Патология развивается из-за нарушения обмена веществ в организме, в процессе которого в стекловидном теле образуются фиброзные тяжи с новообразованными сосудами. Особенность этих сосудов в том, что они очень ломкие и разрыв каждого приводит к кровоизлиянию в полость глаза, что постепенно, при отсутствии наблюдения и должного лечения может привести к полной потере зрения.

Глаукома

Заболевание зрительной системы глаукома находится на втором месте среди причин потери зрения, однако своевременная диагностика, технологии и должное лечение помогают предотвратить патологию. Болезнь имеет хроническое течение и при отсутствии мер находится в постоянной прогрессии. Постепенно происходит поражение зрительного нерва, исчезает периферийное зрение, происходит потеря зрения. Как правило, болезнь протекает бессимптомно, поэтому нередко к врачу обращаются уже на поздних стадиях. Избежать проблемы помогут регулярные осмотры офтальмолога, с измерением глазного давления. Особенно это касается людей в возрасте после 35 лет.

Гипертония

Повышенное артериальное давление нарушает снабжение сетчатки кислородом, разрушает капилляры. Опасность заключается в том, что зрение ухудшается постепенно и диагностировать проблему не всегда удается вовремя. На фоне гипертонии могут возникать такие грозные заболевания как окклюзии и тромбозы артерий и вен сетчатки, гемофтальмы. Помимо препаратов для нормализации давления, людям, страдающим от повышенного давления, врач должен назначать еще и метаболические препараты для улучшения кровообращения, и нормализации обменных процессов в головном мозге.

Атрофия зрительного нерва

Сам по себе процесс атрофии — это необратимая утрата определенной функции органа. В случае со зрительным нервом — это постепенное отмирание нервных волокон. Как следствие, в мозг поступает искаженная информация, а поле зрения и острота становятся все хуже. В процессе атрофии волокна отмирают или истончаются. Чем больше таких повреждений, тем прогрессивнее происходит процесс ухудшения зрения. Важно отметить, что нередко в процесс вовлекаются оба глаза.

Меланома