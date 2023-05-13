Врач напомнила о высокой заразности кори

— Причина резкого подъема заболеваемости корью может быть связана с уровнем вакцинации — недоступностью прививки в ряде регионов, нежеланием некоторых родителей вакцинировать своих детей, а также с низкой осведомленностью о важности иммунизации. Необходимо понимать, что корь — очень заразное заболевание и один больной может заразить множество людей, и когда появляется даже небольшой очаг заболевания, оно может быстро распространиться в незащищенной популяции, — отметила Красикова.