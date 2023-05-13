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Врач напомнила о высокой заразности кори

Признаки кори, как правило, проявляются в течение 7—14 дней после контакта с зараженным человеком. При этом у большинства пациентов симптомы проходят самостоятельно через одну-две недели. Однако возможны и осложнения, сообщает "Афанасий-бизнес" со ссылкой на врача-терапевта Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алину Красикову.

Врач напомнила о высокой заразности кори
© Реальное время

Корь может вызвать такие осложнения, как пневмония, отит, кератит, энцефалит. Также болезнь может усугублять течение хронических заболеваний, например гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет и другие.

Корь передается как воздушно-капельным путем, так и бытовым — через посуду, дверные ручки и прочее. Чтобы защитить себя от заражения, нужно придерживаться универсальных рекомендаций — чаще мыть руки, избегать контактов с больными, реже касаться лица грязными руками.

— Причина резкого подъема заболеваемости корью может быть связана с уровнем вакцинации — недоступностью прививки в ряде регионов, нежеланием некоторых родителей вакцинировать своих детей, а также с низкой осведомленностью о важности иммунизации. Необходимо понимать, что корь — очень заразное заболевание и один больной может заразить множество людей, и когда появляется даже небольшой очаг заболевания, оно может быстро распространиться в незащищенной популяции, — отметила Красикова.

Напомним, в Татарстане на конец апреля подтвердили 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети.

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