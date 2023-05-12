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Что делать, если не помогают врачи

Когда врачи не могут объяснить, что с вами, следует задуматься о психоэмоциональных и соматических причинах недомогания

Что делать, если не помогают врачи
© WomanHit.ru

Часто наше плохое самочувствие может обуславливаться не только физикой организма. Когда врачи не могут объяснить, что с вами, следует задуматься о психоэмоциональных и соматических причинах недомогания. Об этом психосоматолог Снежанна Тон рассказала «Газете.Ru».

«Если в ходе медицинского обследования специалисты говорят, что вы полностью здоровы, если назначенные врачом препараты не помогают и вашему недомоганию предшествовали сильный эмоциональный стресс или психологическая травма, скорее всего, имеет место проявление психосоматики», — пояснила специалист.

Эксперты в области психосоматики также считают, что люди замкнутые обычно имеют проблемы с дыхательной системой, агрессивные индивиды сталкиваются с гипертонией и тахикардией, а люди, постоянно находящиеся в стрессе,жалуются на желудок.

«Яркие негативные эмоции — такие как выраженная агрессия и ревность, нарушают работу печени и желчного пузыря. Именно поэтому некоторых людей в народе называют „желчными“. А вот чрезмерная мнительность и постоянное беспокойство могут стать причиной заболевания почек. Этому есть и научное объяснение: стресс заставляет надпочечники работать более активно и вырабатывать избыточное количество адреналина», — заключила психосоматолог.

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