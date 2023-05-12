Гомеопатия – лженаука или панацея от всех болезней

Основоположником гомеопатии считается немецкий философ, химик, фармацевт Самуэль Ганеман. Именно он в 1790-х годах сформировал основной принцип гомеопатии – «лечение подобного подобным». Ганеман был уверен, что человеческая природа включает в себе элементы растительного, животного и минерального мира. И лекарство от любой болезни можно найти в этих сферах. Однако даже спустя 250 лет гомеопатия не имеет никакой научно доказанной эффективности, больше того – лечение гомеопатией, как сообщали ранее в Российской академии наук, может быть не только неэффективным, но и даже вредным. Так что же такое гомеопатия – антинаучный миф или прорыв в медицине?

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Основы гомеопатии

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Если взять малые доза средства, которое в больших вызывает симптомы болезни, им можно вылечить патологию. Это главный принцип гомеопатии. Приверженцы такого альтернативного метода лечения утверждают, что все компоненты натуральные, природные, поэтому побочные эффекты исключены. Более того, якобы можно найти данные о лечении хронических и тяжелых заболеваний, например, аллергии.

Описаны два основополагающих принципа гомеопатии. Первый – лечение подобного подобным. Как говорится, клин клином вышибают. Например, отравления гомеопаты призывают лечить мышьяком. Но что интересно, гомеопатия не признает вакцинацию, хотя она полностью соответствует ее принципам. При вакцинации в организм вводится ослабленный, мертвый возбудитель, или его часть, причем в минимальных дозах. Но этого достаточно, чтобы запустилась иммунная реакция — выработка антител, которые защищают организм в будущем.

Как раз в этом принципиальное отличие гомеопатии и традиционной медицины. Гомеопаты вводят в организм вещества, не имеющие никакого отношения к заболеванию. Но тогда о каком лечении может идти речь?

В Великобритании запретили назначать гомеопатические средства представителям официальной медицины. В 2017 году были опубликованы рекомендации от NHS England (Национальной службы здравоохранения Англии), в которых говорится, что гомеопатия – плацебо. И то в лучшем случае! Необоснованные траты на такие препараты в королевстве теперь рассматривают как злоупотребление государственными средствами налогоплательщиков.

Второй постулат гомеопатии – лечение малыми дозами. Создан даже специальный термин – разведения. Как готовят гомеопатические препараты? Существуют различные степени разведения. Это можно сказать прямая инструкция, как готовить препарат. Например, 30С. Это значит, что капля вещества смешивается с сотней капель воды. Но и на этом не все. Полученный раствор, разбавляется в таком же объеме воды, после еще. И так 30 раз. В итоге от активного вещества ничего не остается.

Такой принцип лечения не выдерживает никакой критики даже на уровне школьного курса химии и физики. О какой концентрации активного, якобы лекарственного вещества, может идти речь?

Возможно, проблема в том, что принципы гомеопатии придуманы задолго до появления ключевых представлений о современной физике и химии. И если доказательная медицина развивается, учитывает новые данные, совершенствуется, то вот принципы гомеопатии остаются прежними.

РАН объявила гомеопатию лженаукой

Российская академия наук опубликовала меморандум: гомеопатия – лженаука, эта разновидность альтернативной медицины опасна для пациентов.

В меморандуме отмечено, что за 200 лет существования гомеопатии не было получено никаких убедительных доказательств ее эффективности, не были проведены достоверные клинические испытания.

Еще в меморандуме отмечается, что гомеопатия опасна для человека. Полагаясь на гомеопатию, люди отказываются от средств доказательной медицины, работающих лекарств. Именно трата времени приводит к осложнениям болезни и ухудшению состояния, вплоть до фатальных последствий.

К слову, гомеопаты отмечают, что от такого лечения не стоит ждать быстрого результата. Лечение может затягиваться на несколько месяцев, а ожидаемое улучшение наступает и того позже. Но и тут не все просто. Возникает вопрос, а от гомеопатических ли средств наступило это облегчение, которое чаще оказывает временным?

В Британии было проведено исследование, показывающие, что в клиниках, которые чаще назначают гомеопатию, качество лечение гораздо хуже. При анализе более 640 клиник оценивалось число выписанных рецептов на гомеопатические препараты, а также качество проведенного лечения.

Клиники с самыми низкими показателями качества назначали в два раза чаще гомеопатические препараты пациентам. Несмотря на такие данные, исследователи отметили, что вряд ли можно говорить о прямой связи, но факт остается фактом.

РАН призывает Минздрав вывести гомеопатию из официальной медицины. Убрать из клинических рекомендаций гомеопатические препараты, которые до сих пор прописаны в лечении некоторых болезней, в том числе коронавирусной и других инфекций.

РАН настаивает на полном прекращении использования гомеопатии в официальной медицине. И введении соответствующей маркировки на препаратах, которые представлены в аптеках.