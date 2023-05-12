Доктор Мясников предупредил россиян о риске развития рака из-за КТ
Врач и телеведущий Александр Мясников указал на способность такой процедуры, как компьютерная томография (КТ), провоцировать развитие онкологических заболеваний.
Во время эфира передачи "О самом главном" российский медик отметил, что около двух процентов случаев онкологических заболеваний связаны с воздействием рентгеновских лучей во время прохождения КТ. Специалист порекомендовал не увлекаться таким методом диагностики, чтобы избежать проблем со здоровьем, пишет издание Inforeactor.ru.
Как сообщил специалист, один сеанс КТ дает пациенту столько же излучения, как при ежедневной рентгенографии грудной клетки в течение года. По словам Мясникова, особую опасность эта процедура представляет для детей.