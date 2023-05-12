Врач и телеведущий Александр Мясников указал на способность такой процедуры, как компьютерная томография (КТ), провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Во время эфира передачи "О самом главном" российский медик отметил, что около двух процентов случаев онкологических заболеваний связаны с воздействием рентгеновских лучей во время прохождения КТ. Специалист порекомендовал не увлекаться таким методом диагностики, чтобы избежать проблем со здоровьем, пишет издание Inforeactor.ru.