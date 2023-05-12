Что чаще всего приводит к проблемам с печенью

Повреждение печени могут вызвать множество факторов, на которые человек не всегда обращает внимание. О главных причинах разрушения печени — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам врача-гастроэнтеролога, терапевта Никиты Харлова, раньше трансплантация печени чаще всего требовалась пациенту из-за злоупотребления алкоголем. Сейчас же причины возникают из-за неправильного питания.

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Неалкогольная жировая болезнь — причины

Дефицит белка

Гастроэнтеролог рассказал, что разрушает печень дефицит качественного белка, в частности, животного происхождения. Также негативно на орган влияет недостаток витамина В4 (холин).

— Он отвечает за процессы метаболизма в печени. Именно его дефицит приводит к неалкогольной жировой болезни печени (стеатозу печени — прим. «ВМ») — объяснил Харлов.

Растительные экстракты

Разнообразные растительные экстракты часто являются токсичными и разрушают печень. Врач объяснил, что большинство антиоксидантов будоражат печень.

— Например, благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху, — предупредил гастроэнтеролог. — Болезнь провоцирует экстракт в больших дозах, который содержится в напитке. Он может спровоцировать гепатит, в результате пациенту может потребоваться пересадка печени.

Еще один природный экстракт, который негативно влияет на печень — кассия, рассказал Харлов.

— Кассия похожа на цейлонскую корицу, но обладает другими характеристиками. Достаточно чайной ложки молотой пряности, чтобы получить гепатит, — заметил специалист.

Растительная добавка для похудения на основе гарцинии, известная своим жиросжигательным свойством, также способна вызвать желтуху, предупредил гастроэнтеролог.

Таблетки

вальпроаты — препараты от эпилепсии. Они вызывают ожирение печени;

антипсихотики и нейролептики — при длительном приеме тоже могут вызвать ожирение печени;

гормональные противозачаточные на основе синтетических эстрогенов — при долгосрочном применении они начинают разрушать печень;

парацетамол — риск для печени начинается с 250 мг (это примерно одна таблетка);

глюкокортикоиды — гормональные противовоспалительные препараты на основе гормона надпочечников. Их используют против ревматических заболеваний и при любых неконтролируемых воспалениях. При системном приеме в виде таблеток или внутривенно могут спровоцировать ожирение или стероидный диабет;

антиметаболиты — используются при агрессивных аутоиммунных заболеваниях, они тормозят развитие клеток;

химиотерапия против рака — такие препараты гепатотоксичны, повышают печеночные ферменты и повреждают печень;

противовирусные препараты против ВИЧ — они тоже губительно влияют на печень. Многие препараты, как рассказал Харлов, могут стать причиной проблем с печенью. Среди таких лекарств:

Переизбыток железа и искусственная фруктоза

— Избыточное накопление железа — гемохромотоз, развивает бронзовый диабет, гепатит и цирроз печени, — рассказал гастроэнтеролог.

Алкогольная жировая болезнь — причины