$75.88-0.8182.89-1.26

Врач назвал три бытовые ситуации, которые часто приводят к серьезным травмам

Разрыв мениска, мышц плеча и локтевого сустава можно легко заработать при самых привычных и безобидных, на первый взгляд, движениях в автомобиле, во время зарядки и открывания консервной банки. Как избежать серьезных травм, рассказал "РГ" травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев.

Врач назвал бытовые ситуации, которые приводят к серьезным травмам
© Российская газета

Приседайте с умом

Глубокие приседания со штангой и без нее - одно из самых популярных физических упражнений. Оно позволяет укрепить мышцы ног. В упражнении участвуют три сустава: тазобедренный, коленный и голеностопный.

"Мало кто может похвастаться абсолютно здоровыми коленями. Сказываются плоскостопие, лишний вес, прошлые травмы и малоподвижный образ жизни. В момент глубоких приседаний на коленные суставы действует большая сила, что может привести к разрыву менисков и связок", - предупредил Рязанцев.

Перед тем, как купить абонемент в спортзал или начать заниматься спортом дома, врач посоветовал пройти чек-ап - проверить состояние организма.

Осторожнее с тяжестями

Рядовая ситуация для автомобилистов: вы сидите за рулем и правой рукой пытаетесь переложить сумку с заднего сиденья на пассажирское (или наоборот).

"В этот момент совершается сложное движение в плечевом суставе, на его маленькие связки действуют огромные рычаги. Это может привести к разрыву вращательной манжеты плеча и развитию болевого синдрома", - пояснил травматолог.

Рецепт тут один: быть аккуратнее. Если позволяет ситуация, лучше задействовать обе руки или попросить о помощи своего пассажира.

С консервной банкой - начеку

Накануне нового урожая многие доедают прошлогодние заготовки из погребов. Откручивая крышку консервной банки, мы делаем вращательное движение, которое может привести к выраженному эпикондилиту. Это заболевание возникает из-за перенапряжения и микроразрывов мышц в области локтевого сустава, отметил врач.

"Эпикондилитом, - пояснил он, - часто страдают те, кто совершает монотонные движения сгибания и разгибания рук в локтевом суставе с нагрузкой. Особенно осторожным нужно быть массажистам, малярам и игрокам в теннис".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий