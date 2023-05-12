Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму

Дефицит витамина D испытывают 52 процента россиян. Особенно часто люди страдают от этого после зимы, когда они слишком мало находятся на солнце.

© Lenta.ru

«Лента.ру» узнала у врачей, какие симптомы указывают на нехватку этого витамина, в каких продуктах он содержится и стоит ли принимать биодобавки с его содержанием.

Видео дня

Что такое витамин D и почему он важен?

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который регулирует обмен кальция и фосфора в организме человека, поддерживая здоровье костей. Он препятствует развитию рахита у детей, а взрослых защищает от остеопороза.

Кроме того, витамин D укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск некоторых заболеваний — например, рассеянного склероза и сахарного диабета. А в прошлом году финские ученые доказали, что он даже может защитить человека от рака груди, крови и толстой кишки.

Для того чтобы получить витамин D, нужно чаще находиться на солнце (летом лучше в «безопасное» время — до 11 и после 16 часов).

Полезно знать, что витамин D содержится в некоторых жирных продуктах: лососе, тунце, яичных желтках. Их можно есть, чтобы справиться с его нехваткой хотя бы отчасти

Однако этого не всегда достаточно: в России дефицит витамина D встречается повсеместно, особенно после долгой зимы. Восполнять его недостаток важно всем: и пожилым людям, и детям, и взрослым.

Чем опасен дефицит витамина D?

Дефицит витамина D часто возникает осенью и зимой из-за недостатка солнечного света. В группе риска оказываются люди, живущие в северных регионах, которые получают недостаточно ультрафиолетового излучения для синтеза витамина в коже.

Дефицит витамина D повышает риск развития разных болезней: частых простудных заболеваний, аутоиммунных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

У малышей витамин D препятствует развитию рахита — заболевания, связанного с нарушением роста и развития костей и их размягчением. У подростков и взрослых — развитию кариеса и патологий десен.

Кроме того, витамин защищает от остеопороза (размягчения костной ткани за счет недостатка кальция в организме) и ускоряет заживление переломов.

Мифы о витамине D

О витамине D существует несколько мифов, не подтвержденных научными данными. Вот некоторые из них.

Миф: солнечный свет дает достаточное количество витамина D

Это не совсем так. Большую часть дня люди, как правило, находятся в помещении, потому не успевают «насытиться» витамином. Кроме того, многие пользуются солнцезащитными кремами, которые препятствуют синтезу витамина в коже.

Миф: большие дозировки витамина нужны и безопасны

Некоторые врачи назначают пациентам высокие дозировки витамина D — якобы для того, чтобы замедлить старение. На самом деле здесь есть риск переизбытка витамина — а это приводит к отравлению, боли в животе и нарушению устойчивости при ходьбе (последнее особенно опасно для пожилых людей).

Как правильно получать витамин D?

Витамин D может поступать в организм человека из разных источников. Но оптимальным считается сочетание солнечного света (летом достаточно находиться на солнце всего 15-20 минут в день), яиц, грибов и жирной рыбы в рационе и приема пищевых добавок.

Рекомендуемое суточное потребление витамина D зависит от возраста, пола и других факторов. Для нашей страны достаточно дозировки витамина 2000 МЕ в день для взрослого человека. Однако перед началом приема нужно проконсультироваться с врачом, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

В случае с детьми важно всегда консультироваться с педиатром. Впрочем, это не будет лишним и для взрослых людей, особенно если речь идет о женщинах во время беременности или приеме более высокой дозировки витамина.

Передозировка витамином D

Высокую дозировку витамина D можно принимать только по назначению врача. В противном случае может возникнуть отравление и другие неприятные побочные эффекты.

Дело не в том, какая доза витамина D безопасна для здоровья, а в том, какая концентрация этого витамина в крови будет достигнута. Сегодня считается, что опасный уровень витамина D в крови лежит в диапазоне 120-150 единиц и выше. Это приводит к повышению в крови концентрации кальция и последующим проблемам со здоровьем, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

тошноту и рвоту;

жидкий стул, боли в животе;

слабость, усталость, потерю сознания;

боли в теле;

повышение кровяного давления;

нарушение ритма сердца вплоть до остановки. Переизбыток витамина D может вызвать:

При подозрении на отравление витамином D нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Когда врач может назначить прием витамина D?

остеопороз;

рахит у детей;

гипопаратиреоз;

хроническую болезнь почек;

псориаз. Врач может назначить прием витамина D для лечения или профилактики различных заболеваний, включая:

По словам Александра Лаврищева, это неполный список болезней, где играет большую роль поддержание здорового уровня витамина D в крови. Дело в том, что биологически это соединение является гормоном, и оно связано с активностью сотен генов в нашем теле, поэтому его роль в поддержании здоровья при разных заболеваниях постоянно уточняется.

Надо ли проходить обследование на уровень витамина D?

Анализ на уровень витамина D обычно назначают при диагностике болезней костей и паращитовидных желез.

2000 МЕ витамина D рекомендуется принимать ежедневно взрослому человеку.