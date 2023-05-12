Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму

Дефицит витамина D испытывают 52 процента россиян. Особенно часто люди страдают от этого после зимы, когда они слишком мало находятся на солнце.
«Лента.ру» узнала у врачей, какие симптомы указывают на нехватку этого витамина, в каких продуктах он содержится и стоит ли принимать биодобавки с его содержанием.
Что такое витамин D и почему он важен?
Витамин D — это жирорастворимый витамин, который регулирует обмен кальция и фосфора в организме человека, поддерживая здоровье костей. Он препятствует развитию рахита у детей, а взрослых защищает от остеопороза.
Кроме того, витамин D укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск некоторых заболеваний — например, рассеянного склероза и сахарного диабета. А в прошлом году финские ученые доказали, что он даже может защитить человека от рака груди, крови и толстой кишки.
Для того чтобы получить витамин D, нужно чаще находиться на солнце (летом лучше в «безопасное» время — до 11 и после 16 часов).
Полезно знать, что витамин D содержится в некоторых жирных продуктах: лососе, тунце, яичных желтках. Их можно есть, чтобы справиться с его нехваткой хотя бы отчасти
Однако этого не всегда достаточно: в России дефицит витамина D встречается повсеместно, особенно после долгой зимы. Восполнять его недостаток важно всем: и пожилым людям, и детям, и взрослым.
Чем опасен дефицит витамина D?
Дефицит витамина D часто возникает осенью и зимой из-за недостатка солнечного света. В группе риска оказываются люди, живущие в северных регионах, которые получают недостаточно ультрафиолетового излучения для синтеза витамина в коже.
Дефицит витамина D повышает риск развития разных болезней: частых простудных заболеваний, аутоиммунных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».
У малышей витамин D препятствует развитию рахита — заболевания, связанного с нарушением роста и развития костей и их размягчением. У подростков и взрослых — развитию кариеса и патологий десен.
Кроме того, витамин защищает от остеопороза (размягчения костной ткани за счет недостатка кальция в организме) и ускоряет заживление переломов.
Мифы о витамине D
О витамине D существует несколько мифов, не подтвержденных научными данными. Вот некоторые из них.
Миф: солнечный свет дает достаточное количество витамина D
Это не совсем так. Большую часть дня люди, как правило, находятся в помещении, потому не успевают «насытиться» витамином. Кроме того, многие пользуются солнцезащитными кремами, которые препятствуют синтезу витамина в коже.
Миф: большие дозировки витамина нужны и безопасны
Некоторые врачи назначают пациентам высокие дозировки витамина D — якобы для того, чтобы замедлить старение. На самом деле здесь есть риск переизбытка витамина — а это приводит к отравлению, боли в животе и нарушению устойчивости при ходьбе (последнее особенно опасно для пожилых людей).
Как правильно получать витамин D?
Витамин D может поступать в организм человека из разных источников. Но оптимальным считается сочетание солнечного света (летом достаточно находиться на солнце всего 15-20 минут в день), яиц, грибов и жирной рыбы в рационе и приема пищевых добавок.
Рекомендуемое суточное потребление витамина D зависит от возраста, пола и других факторов. Для нашей страны достаточно дозировки витамина 2000 МЕ в день для взрослого человека. Однако перед началом приема нужно проконсультироваться с врачом, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».
В случае с детьми важно всегда консультироваться с педиатром. Впрочем, это не будет лишним и для взрослых людей, особенно если речь идет о женщинах во время беременности или приеме более высокой дозировки витамина.
Передозировка витамином D
Высокую дозировку витамина D можно принимать только по назначению врача. В противном случае может возникнуть отравление и другие неприятные побочные эффекты.
Дело не в том, какая доза витамина D безопасна для здоровья, а в том, какая концентрация этого витамина в крови будет достигнута. Сегодня считается, что опасный уровень витамина D в крови лежит в диапазоне 120-150 единиц и выше. Это приводит к повышению в крови концентрации кальция и последующим проблемам со здоровьем, — Александр Лаврищев, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».
- тошноту и рвоту;
- жидкий стул, боли в животе;
- слабость, усталость, потерю сознания;
- боли в теле;
- повышение кровяного давления;
- нарушение ритма сердца вплоть до остановки.
При подозрении на отравление витамином D нужно немедленно вызвать скорую помощь.
Когда врач может назначить прием витамина D?
- остеопороз;
- рахит у детей;
- гипопаратиреоз;
- хроническую болезнь почек;
- псориаз.
По словам Александра Лаврищева, это неполный список болезней, где играет большую роль поддержание здорового уровня витамина D в крови. Дело в том, что биологически это соединение является гормоном, и оно связано с активностью сотен генов в нашем теле, поэтому его роль в поддержании здоровья при разных заболеваниях постоянно уточняется.
Надо ли проходить обследование на уровень витамина D?
Анализ на уровень витамина D обычно назначают при диагностике болезней костей и паращитовидных желез.
2000 МЕ витамина D рекомендуется принимать ежедневно взрослому человеку.
Если его рекомендуют провести в другом случае, Александр Лаврищев советует уточнить, для чего необходимо это исследование, ведь оно считается дорогостоящим и проводится за счет пациента.