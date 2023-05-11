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Головную боль связали с проблемами в кишечнике

Врач-гастроэнтеролог Максим Гусенцов рассказал, что из-за проблем с органами ЖКТ может болеть голова.

Головную боль связали с проблемами в кишечнике
© Vse42.ru

В беседе с журналистами российский врач напомнил, что организм человека является сложной системой, в которой все взаимосвязано. Поэтому, если появились проблемы в одних органах, то пострадать могут и другие. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Органы ЖКТ и кишечник влияют на весь организм, дисбаланс кишечника сказывается на эмоциональном состоянии, может даже привести к депрессии. А также часто вызывает головные боли, – цитирует СМИ специалиста.

Гусенцов добавил, что головная боль может быть связана с нарушением питьевого режима.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врач-невролог Павел Хорошев связал головную боль с употреблением недостаточного количества воды.

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