Головную боль связали с проблемами в кишечнике

Врач-гастроэнтеролог Максим Гусенцов рассказал, что из-за проблем с органами ЖКТ может болеть голова.

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В беседе с журналистами российский врач напомнил, что организм человека является сложной системой, в которой все взаимосвязано. Поэтому, если появились проблемы в одних органах, то пострадать могут и другие. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Органы ЖКТ и кишечник влияют на весь организм, дисбаланс кишечника сказывается на эмоциональном состоянии, может даже привести к депрессии. А также часто вызывает головные боли, – цитирует СМИ специалиста.

Гусенцов добавил, что головная боль может быть связана с нарушением питьевого режима.