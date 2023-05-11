Прием каких лекарств повышает риск развития рака

Многолетний прием некоторых препаратов провоцирует развитие опухолей. Это объясняется тем, что из-за лекарств в организме возникают постепенные изменения – угнетается иммунная система, меняются взаимоотношения между различными тканями, органами, их рецепторным статусом. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

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«Было замечено, что длительный прием ингибиторов протонной помпы, назначаемых при язвенной болезни желудка и гастрите, и некоторых сердечно-сосудистых препаратов повышает риск развития онкологии», – сказал врач.

Рабочий механизм пока в точности неизвестен, потому что тема воздействия лекарств в этом ключе еще не обсуждается широко.

Понятно, что есть такие препараты, но узнать, как именно сказываются те или иные таблетки, можно только через 10–15 лет, разъяснил Черемушкин.