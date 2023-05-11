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Прием каких лекарств повышает риск развития рака

Многолетний прием некоторых препаратов провоцирует развитие опухолей. Это объясняется тем, что из-за лекарств в организме возникают постепенные изменения – угнетается иммунная система, меняются взаимоотношения между различными тканями, органами, их рецепторным статусом. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Прием каких лекарств повышает риск развития рака
© unsplash.com

«Было замечено, что длительный прием ингибиторов протонной помпы, назначаемых при язвенной болезни желудка и гастрите, и некоторых сердечно-сосудистых препаратов повышает риск развития онкологии», – сказал врач.

Рабочий механизм пока в точности неизвестен, потому что тема воздействия лекарств в этом ключе еще не обсуждается широко.

Понятно, что есть такие препараты, но узнать, как именно сказываются те или иные таблетки, можно только через 10–15 лет, разъяснил Черемушкин.

Риск развития рака при продолжительном приеме лекарств больше увеличивается, если у человека есть какие-то предрасположенности. Поэтому важно следить за осложнениями, при необходимости менять препарат или редактировать дозировку.

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