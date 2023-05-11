Как не допустить развития остеопороза

Почему люди с возрастом теряют костную ткань? Какие переломы точно указывают на начало остеопороза? Как остановить костную деградацию? Можно ли принять слишком много кальция? Как выглядят микропереломы позвонков при остеопорозе и для чего в сломанный позвонок заливают костный цемент — в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Центра медицинской реабилитации, врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

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- Остеопороз – это заболевание?

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- Нет, это не заболевание, это состояние, когда у человека становится хрупкой костная ткань. Из организма вымывается кальций, кости становятся хрупкими и подвержены, как следствие, переломам. Остеопороз есть или будет у всех жителей Земли, и по статистике он является причиной смерти 25% населения. Но в основном, он поражает все-таки женщин. У них это происходит раньше и сильнее, - после начала менопаузы, - и усугубляется с годами.

- Почему низкий вес является более частым показанием для развития остеопороза, а не наоборот? Ведь при лишнем весе нагрузка на скелет больше?

- Здесь дело не в весе, а в толщине костей. Есть люди с костями тоньше, а есть "крупнокостные", как известная актриса Нонна Мордюкова. Определить толщину костей визуально можно с помощью "индекса Соловьева" — это обхват запястья. Если запястье больше 14 см, кости крупные. Для тонкокостного человека при остеопорозе потери будут более значимы.

- Почему люди с возрастом теряют костную ткань?

- Это происходит по разным причинам. Например, при нехватке витамина D. Этот витамин является для человека маршруткой, которая возит кальций из желудка в кость. Нет витамина D, — сколько бы вы кальция не съели, — он у вас в желудке и останется. Поэтому нехватка витамина D, особенно для жителей России, где мало солнца, — это большая проблема.

- Как человек может узнать о том, что у него недостаточно костной ткани?

- Первый звоночек - это обычно перелом. Есть три места, по переломам в которых даже без всяких дополнительных исследований можно понять, что развивается остеопороз. Это перелом лучевой кости на руке, перелом позвонков и перелом шейки бедра.

- У мужчин с остеопорозом переломы бывают в тех же местах?

- Да. Просто они случаются позже, скажем, лет на 10-15. Тем не менее, мужчины могут свою природную защиту разрушить курением, отсутствием витамина D, приемом мочегонных. Длительный прием мочегонных, как и у мужчин, и у женщин, способствует вымыванию костной ткани.

- Перелом, это такая штука, которую невозможно не почувствовать. А уж перелом позвонков звучит жутко. Тем не менее, люди с ними продолжают ходить?

- Позвонки ломаются понемногу. Это микропереломы, поэтому их можно не почувствовать. Однако это можно увидеть, - рост становится меньше. У меня был пациент, который один раз чихнул и сломал сразу четыре позвонка.

- И он этого не почувствовал?

- Конечно, почувствовал. Перелом четырех позвонков привел к выраженному болевому синдрому и к оперативному лечению, потому что когда постепенно ситуация меняется — это одно дело, а когда это сразу четыре позвонка — совершенно другое. Но вообще, микропереломы можно увидеть по уменьшению роста и постепенному наклону туловища: классическая бабушка с клюкой, которая смотрит в пол, — это как раз картина остеопороза, - результат многочисленных микропереломов позвонков, которые сопровождают ее на протяжении десятилетий. Но эти переломы не смертельны, так же как и перелом лучезапястной кости. А вот перелом шейки бедренной кости – это уже очень тревожно, так как он приводит к обездвиженности. Обездвиженность в пожилом возрасте ведет к резкой декомпенсации, слабости. То есть, пациентка если в 75 лет сляжет, - неважно по какой причине, - допустим на месяц, то она вряд ли потом поднимется.

- Как эти сломавшиеся позвонки выглядят на рентгене или на МРТ?

- Позвонок в норме — это шайба. Так как у нас центр тяжести спереди, из-за головы, сила давления идет на переднюю часть шайбы. Когда она ломается спереди, получается клин, у которого более широкое место на спине. Поэтому пациент постепенно начинает наклоняться вперед. Поэтому на рентгене виден треугольный позвонок, который иногда называют "рыбьим".

- Может ли быть, что человек стоит прямо, никакого наклона туловища у него нет, а "рыбьи" позвонки уже есть?

- Да, такое может быть.

- Получается, нужно после 55 лет все время следить за своим ростом?

- Да. И если он уменьшился, - надо пойти к врачу. Также нужно идти к нему еще в двух случаях: если вы женщина, и вам исполнилось 55 лет, а также если вы сломали лучевую кость. Для уточнения диагноза врач назначит вам костную денситометрию – исследование костной плотности. Это три минуты — легли в аппарат, он сделал снимок, и вы вышли.

- Можно ли избежать развития остеопороза или он будет у всех?

- У всех, кто до него доживет. Можно только тормозить его развитие. Почему это так? Желудок может через "таможню" пропустить, условно говоря, три "грузовика" кальция. Допустим, витамина D достаточно, и все три "грузовика" будут доставлены в кости. С возрастом вымывание достигнет пяти "грузовиков". Поэтому будет отрицательный баланс.

- Можно ли какими-то препаратами "закрыть" этот отрицательный баланс?

- Да, существуют препараты первой линии, - это, в основном, препараты золедроновой кислоты. Они "закрывают" баланс: три грузовика привезли, три грузовика отвезли. Эти препараты достаточно просты в использовании. Можно один раз в год капельницу поставить, можно раз в полгода колоть подкожно, есть таблетки, которые можно принимать раз в неделю. Есть разные формы, они достаточно просты и не имеют почти побочных эффектов. Но если пациент спохватился поздно и у него уже весь "склад украден", то принимать препараты этой линии бессмысленно. Конечно, вы прекратите "воровство" этого кальция, но склады уже пустые.

- И что же делать в этом случае?

- В этом случае назначают костный анаболик, по-моему, сейчас в продаже есть только один такой - Форстео. Его колют каждый день в живот на протяжении четырех месяцев, и он позволяет наращивать костную ткань. На этом список препаратов, которые могут помочь, заканчивается.

- А почему нельзя начать принимать золедроновую кислоту допустим с 50 лет, чтобы дальше точно все было нормально?

- Это можно начать делать, если у вас есть хороший личный врач, который проверяет вас регулярно. Впрочем, один укол стоит 20 тысяч рублей, два в год — 40 тысяч. Это довольно дорого. Таблетки на год выйдут примерно в 40-50 тысяч. Нужно принимать одну таблетку в неделю. Витамин D принимать проще и дешевле. Женщинам надо понимать, что если у них нет витамина D на протяжении нескольких лет, но еще есть месячные, то организм уже недополучает кальций.

- А нельзя ли наоборот съесть слишком много кальция? Часто тех же женщин пугают кальцинатами, которые находят, например, в груди…

- Нет. Это вообще к приему кальция не относится. Действительно, кальцинаты находят в груди, в сосудах они входят в состав бляшек холестерина. Но это совершенно другие процессы, никак с костной тканью не связанные. То есть, если вы съедите много кальция, у вас кальций в сосудах не появится. Он появляется от совершенно другой болезни, которая называется атеросклероз.

- Что такое кифопластика позвонков и в каких случаях ее проводят?

- Кифопластика – это процедура, при которой врач берет иголку и в сломанный позвонок наливает костный цемент. Костный цемент расправляет позвонок. Это способ вернуть сломанный позвонок к прежнему размеру. К сожалению, кифопластика не дает плотность другим костям. Залитый костным цементом позвонок становится намного плотнее, чем выше и нижележащий позвонок, поэтому он действует как молот, который бьет по наковальне. Выше и нижележащий позвонки пустые, так как остеопороз - это системное заболевание. Все кости становятся хрупкими, кальций вымывается отовсюду.

- То есть это плохая методика?

- Тут нужно серьезно думать в каждом индивидуальном случае, так как методика еще и дорогая. У нас была пациентка с выраженным остеопорозом, у которой все позвонки были на грани перелома. Мы пытались спасти ситуацию с помощью кифопластики. Но когда мы заливали одни позвонки, то другие приходили в негодность. В результате мы залили ей в три приема 13 позвонков. Почему так произошло? Мы залили первый, а остальные поломались, - это называется ползучий перелом. При этом важно понимать, что один позвонок стоит примерно 150 тысяч рублей.

- Говорят, что хороший эффект в поддержании позвоночника при остеопорозе даёт механическая поддержка позвоночника – то есть ортезы, ортопедические корсеты. В каких случаях их нужно носить?