Отекшие ноги часто предупреждают о заболеваниях вен или сердца

Речь идёт о случаях, когда стопы и лодыжки отекают под вечер. У таких пациентов могут найти артериальную гипертензию, перикардит, сердечную недостаточность и другие болезни.

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Ещё отёки разных частей тела могут возникать из-за жары, дефицита белка на фоне диет или просто при длительном вертикальном положении тела. Так что работа на ногах даром не проходит.

Как заявила терапевт «Клиники Фомина» Александра Серёгина, отёки по утрам сигнализируют о проблемах с почками. Это может быть почечная недостаточность, системная красная волчанка, амилоидоз, гломерулонефрит и другие болезни столь важного органа.

«При развитии почечной недостаточности отёки начинаются с лица, а уже потом "спускаются" на пальцы рук, голени, стопы и переднюю брюшную стенку. Эти отёки мягкие, кожа становится бледной, приобретает восковой оттенок», — объяснила Серёгина «Вечерней Москве».

Гормональные и аллергические отёки не связаны с временем суток. Они могут возникать в любой момент дня.

Отёки при травмах и ушибах также не зависят от времени. Иногда отёки лица могут появляться при приступе бронхиальной астмы, добавила специалист. Когда отёки могут быть нормой Много времени проводите в вертикальном положении — работаете сидя или стоя? Тогда у вас могут возникать так называемые гипостатические отёки.