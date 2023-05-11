Малышева напомнила о риске умереть от кори
О риске умереть или остаться «овощем» от кори напомнила в новом выпуске программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. Она призвала россиян вакцинироваться, чтобы избежать трагедии.
«Корь — это одна из самых серьезных инфекций. К сожалению, никакого лечения от нее нет. Никаких лекарств от кори не существует. Трагедия кори в том, что заболевший человек, даже если выздоровеет, рискует остаться тяжелым инвалидом», — предупредила она.
Малышева рассказала, что у заразившегося корью человека температура поднимается до 40 градусов, он лежит пластом, ему очень плохо.
«Дальше происходит самое печальное — поражение мозга. Это состояние называется коревой энцефалит, от него можно умереть. Также могут поражаться сосуды внутренних органов — почек, сердца, селезенки», — отметила врач-терапевт.
Вместе со своим соведущим, иммунологом Андреем Продеусом она сообщила, что корь снижает противобактериальную защиту организма — «человек становится как открытая книга для бактерий», у него возникает коревая пневмония, осложненная бактериальной инфекцией.
«Каждый третий из всех заболевших рискует остаться инвалидом, человеком без мозга, или умереть», — подчеркнула Малышева. Она призвала россиян обязательно вакцинироваться от кори и вакцинировать своих детей.