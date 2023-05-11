Малышева напомнила о риске умереть от кори

«Корь — это одна из самых серьезных инфекций. К сожалению, никакого лечения от нее нет. Никаких лекарств от кори не существует. Трагедия кори в том, что заболевший человек, даже если выздоровеет, рискует остаться тяжелым инвалидом», — предупредила она.