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Малышева напомнила о риске умереть от кори

О риске умереть или остаться «овощем» от кори напомнила в новом выпуске программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. Она призвала россиян вакцинироваться, чтобы избежать трагедии.

Малышева напомнила о риске умереть от кори
© Мослента

«Корь — это одна из самых серьезных инфекций. К сожалению, никакого лечения от нее нет. Никаких лекарств от кори не существует. Трагедия кори в том, что заболевший человек, даже если выздоровеет, рискует остаться тяжелым инвалидом», — предупредила она.

Малышева рассказала, что у заразившегося корью человека температура поднимается до 40 градусов, он лежит пластом, ему очень плохо.

«Дальше происходит самое печальное — поражение мозга. Это состояние называется коревой энцефалит, от него можно умереть. Также могут поражаться сосуды внутренних органов — почек, сердца, селезенки», — отметила врач-терапевт.

Вместе со своим соведущим, иммунологом Андреем Продеусом она сообщила, что корь снижает противобактериальную защиту организма — «человек становится как открытая книга для бактерий», у него возникает коревая пневмония, осложненная бактериальной инфекцией.

«Каждый третий из всех заболевших рискует остаться инвалидом, человеком без мозга, или умереть», — подчеркнула Малышева. Она призвала россиян обязательно вакцинироваться от кори и вакцинировать своих детей.

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