3 признака, что икота — симптом страшной болезни

Для большинства людей икота — обычное дело, мы не привыкли считать ее признаком болезни. Тем более крайне опасной. Однако все не так однозначно.

© Super.ru

Известно, что чаще остальных икают курильщики и любители злоупотреблять алкоголем. Впрочем, итальянские медики сталкивались и с нестандартными случаями, когда у мужчин икоту провоцировало банальное бритье или даже просто поглаживание бороды! Есть и неоспоримый медицинский факт: икота часто беспокоит больных раком. Специалисты онкологических центров и отделений паллиативной помощи это подтверждают.

По данным News Medical Life Sciences, список онкологических заболеваний, при которых наблюдается икота, обширен и включает в себя рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, легких, некоторые опухоли головного мозга и опухоли средостения. По мнению врачей, это происходит из-за раздражения нервов, задействованных в работе диафрагмы. Тимоти Пфаннер, доцент медицинского колледжа Техасского центра медицинских наук A&M, объясняет это так:

Вот три признака, которые вместе могут указывать на то, что икота — симптом онкологического заболевания:

— икота беспокоит постоянно или приступы почти невозможно прекратить самостоятельно (она продолжается более 48 часов);

— икота сопровождается необъяснимой потерей веса;

— в дополнение вы чувствуете постоянную усталость.