3 признака, что икота — симптом страшной болезни
Для большинства людей икота — обычное дело, мы не привыкли считать ее признаком болезни. Тем более крайне опасной. Однако все не так однозначно.
Известно, что чаще остальных икают курильщики и любители злоупотреблять алкоголем. Впрочем, итальянские медики сталкивались и с нестандартными случаями, когда у мужчин икоту провоцировало банальное бритье или даже просто поглаживание бороды! Есть и неоспоримый медицинский факт: икота часто беспокоит больных раком. Специалисты онкологических центров и отделений паллиативной помощи это подтверждают.
По данным News Medical Life Sciences, список онкологических заболеваний, при которых наблюдается икота, обширен и включает в себя рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, легких, некоторые опухоли головного мозга и опухоли средостения. По мнению врачей, это происходит из-за раздражения нервов, задействованных в работе диафрагмы. Тимоти Пфаннер, доцент медицинского колледжа Техасского центра медицинских наук A&M, объясняет это так:
Вот три признака, которые вместе могут указывать на то, что икота — симптом онкологического заболевания:
— икота беспокоит постоянно или приступы почти невозможно прекратить самостоятельно (она продолжается более 48 часов);
— икота сопровождается необъяснимой потерей веса;
— в дополнение вы чувствуете постоянную усталость.
Также икота может быть симптомом другой серьезной проблемы со здоровьем — инсульта. Считается, что в этом случае к икоте приводят нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе. В беседе с Huffington Post невролог Дайана Грин-Чандос объяснила, что важно искать другие признаки, чтобы определить, есть ли у вас инсульт. Онемение, помутнение зрения или внезапная спутанность сознания, например, являются ключевыми индикаторами состояния. Доктор объяснила, что икота из-за инсульта, вероятно, будет «болезненной, непрекращающейся и сильной, которая возникает из ниоткуда».