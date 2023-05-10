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3 признака, что икота — симптом страшной болезни

Для большинства людей икота — обычное дело, мы не привыкли считать ее признаком болезни. Тем более крайне опасной. Однако все не так однозначно.

3 признака, что икота — симптом страшной болезни
© Super.ru

Известно, что чаще остальных икают курильщики и любители злоупотреблять алкоголем. Впрочем, итальянские медики сталкивались и с нестандартными случаями, когда у мужчин икоту провоцировало банальное бритье или даже просто поглаживание бороды! Есть и неоспоримый медицинский факт: икота часто беспокоит больных раком. Специалисты онкологических центров и отделений паллиативной помощи это подтверждают.

По данным News Medical Life Sciences, список онкологических заболеваний, при которых наблюдается икота, обширен и включает в себя рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, легких, некоторые опухоли головного мозга и опухоли средостения. По мнению врачей, это происходит из-за раздражения нервов, задействованных в работе диафрагмы. Тимоти Пфаннер, доцент медицинского колледжа Техасского центра медицинских наук A&M, объясняет это так:

Вот три признака, которые вместе могут указывать на то, что икота — симптом онкологического заболевания:

— икота беспокоит постоянно или приступы почти невозможно прекратить самостоятельно (она продолжается более 48 часов);

— икота сопровождается необъяснимой потерей веса;

— в дополнение вы чувствуете постоянную усталость.

Также икота может быть симптомом другой серьезной проблемы со здоровьем — инсульта. Считается, что в этом случае к икоте приводят нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе. В беседе с Huffington Post невролог Дайана Грин-Чандос объяснила, что важно искать другие признаки, чтобы определить, есть ли у вас инсульт. Онемение, помутнение зрения или внезапная спутанность сознания, например, являются ключевыми индикаторами состояния. Доктор объяснила, что икота из-за инсульта, вероятно, будет «болезненной, непрекращающейся и сильной, которая возникает из ниоткуда».

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