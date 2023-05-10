Вирусолог перечислил способы ВИЧ-профилактики
Новосибирский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробилогии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов отметил важность образовательной ВИЧ-профилактики через СМИ.
Как рассказал вирусолог изданию РБК Новосибирск, люди не до конца понимают, как распространяется ВИЧ-инфекция. На сегодняшний день основной способ распространения — половой путь и инъекции наркотиков.
«Во многих регионах её распространяют люди с положительным ВИЧ-статусом, принимающие антиретровирусную терапию, но практикующие секс без презервативов. Эти люди думаю, что, если они принимают препараты, но не инфекционны — это не так. В меньшей степени, но они распространяют», — подчеркнул Нетёсов.
Помимо этого, учены заявил о важности инфекционного и сексуального просвещения среди школьников. По словам Сергея Нетёсова, каждый год в Новосибирской области сотни подростков беременеют в возрасте до 14 лет.
При этом вирусолог отметил хорошо работающую систему выявления ВИЧ-инфицированных людей в Новосибирской области, благодаря чему регион уже не первый год попадает в лидеры.
Кроме того, большое значение имеет и то, что Новосибирск — третий по населению город России.
«Конечно, трафик наркотиков идет, в том числе, через Новосибирск. Сюда приезжает много людей из азиатских стран», — добавил ученый.