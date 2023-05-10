Вирусолог перечислил способы ВИЧ-профилактики

«Во многих регионах её распространяют люди с положительным ВИЧ-статусом, принимающие антиретровирусную терапию, но практикующие секс без презервативов. Эти люди думаю, что, если они принимают препараты, но не инфекционны — это не так. В меньшей степени, но они распространяют», — подчеркнул Нетёсов.