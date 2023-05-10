$76.82-1.7984.91-2.09

Вирусолог перечислил способы ВИЧ-профилактики

Новосибирский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробилогии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов отметил важность образовательной ВИЧ-профилактики через СМИ.

Вирусолог перечислил способы ВИЧ-профилактики
© Bfm.ru Новосибирск

Как рассказал вирусолог изданию РБК Новосибирск, люди не до конца понимают, как распространяется ВИЧ-инфекция. На сегодняшний день основной способ распространения — половой путь и инъекции наркотиков.

«Во многих регионах её распространяют люди с положительным ВИЧ-статусом, принимающие антиретровирусную терапию, но практикующие секс без презервативов. Эти люди думаю, что, если они принимают препараты, но не инфекционны — это не так. В меньшей степени, но они распространяют», — подчеркнул Нетёсов.

Помимо этого, учены заявил о важности инфекционного и сексуального просвещения среди школьников. По словам Сергея Нетёсова, каждый год в Новосибирской области сотни подростков беременеют в возрасте до 14 лет.

При этом вирусолог отметил хорошо работающую систему выявления ВИЧ-инфицированных людей в Новосибирской области, благодаря чему регион уже не первый год попадает в лидеры.

Кроме того, большое значение имеет и то, что Новосибирск — третий по населению город России.

«Конечно, трафик наркотиков идет, в том числе, через Новосибирск. Сюда приезжает много людей из азиатских стран», — добавил ученый.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий