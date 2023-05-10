Что положить в дачную аптечку: советы экспертов
Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что о здоровье и безопасности нужно думать и в дачный сезон. Они посоветовали, какой необходимый минимум лекарств нужно положить в аптечку, чтобы быть готовым к любой проблеме.
По словам экспертов, зачастую дачная аптечка у всех разная. Она зависит от состава семьи, возраста и особенностей здоровья. Однако существуют универсальные рекомендации по наполнению дачной аптечки на все случаи жизни.
В первую очередь нужно позаботиться о возможных ранах, порезах и ожогах, поскольку это самые распространённые проблемы.
В аптечку нужно положить зелёнку, йод, перекись водорода, пластырь и вату.
От кишечного расстройства и отравления необходимо подготовить средства от диареи и кишечных инфекций.
А от серьёзной нагрузки на дачном участке, в том числе от растяжения мышц, связок и боли в спине, помогут средства от болей в мышцах и суставах.
Кроме того, советуют эксперты, не стоит забывать о встрече с опасными насекомыми.
Так, от укусов пчёл, шмелей, ос или комаров нужен необходимый препарат в аптечке - средство при укусах насекомых.
Также в аптечку стоит положить универсальные средства от простуды, если на даче будет холодно, препараты против аллергии и солнцезащитный крем.
А при хронических заболеваниях нужно не забыть добавить ещё и медикаменты, исходя из индивидуальных потребностей.