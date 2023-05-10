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Что положить в дачную аптечку: советы экспертов

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что о здоровье и безопасности нужно думать и в дачный сезон. Они посоветовали, какой необходимый минимум лекарств нужно положить в аптечку, чтобы быть готовым к любой проблеме.

Что положить в дачную аптечку: советы экспертов
© СОВА

По словам экспертов, зачастую дачная аптечка у всех разная. Она зависит от состава семьи, возраста и особенностей здоровья. Однако существуют универсальные рекомендации по наполнению дачной аптечки на все случаи жизни.

В первую очередь нужно позаботиться о возможных ранах, порезах и ожогах, поскольку это самые распространённые проблемы.

В аптечку нужно положить зелёнку, йод, перекись водорода, пластырь и вату.

От кишечного расстройства и отравления необходимо подготовить средства от диареи и кишечных инфекций.

А от серьёзной нагрузки на дачном участке, в том числе от растяжения мышц, связок и боли в спине, помогут средства от болей в мышцах и суставах.

Кроме того, советуют эксперты, не стоит забывать о встрече с опасными насекомыми.

Так, от укусов пчёл, шмелей, ос или комаров нужен необходимый препарат в аптечке - средство при укусах насекомых.

Также в аптечку стоит положить универсальные средства от простуды, если на даче будет холодно, препараты против аллергии и солнцезащитный крем.

А при хронических заболеваниях нужно не забыть добавить ещё и медикаменты, исходя из индивидуальных потребностей.

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