Болит голова: причины, симптомы, лечение

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с этим. Квалификаций головных болей есть несколько.

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Первичная

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Такой вид боли встречается чаще всего и связан с гиперреактивностью чувствительных рецепторов, которые находятся в области головы. Важно, что это не является симптомом какого-либо заболевания.

Мигрень

Мигрень – повторяющиеся приступы боли на протяжении четырёх часов и более. Она бывает односторонней, пульсирующей средней или высокой интенсивности, сопровождается тошнотой или рвотой.

Сегодня такой диагноз очень распространён, при этом может быть генетически обусловленным заболеванием. Как правило, недуг вызывается триггерами. Какими? Изменение гормонального фона (например, у женщин во время менструации), стресс, приём препаратов, чрезмерная физическая нагрузка.

Врач-невролог назвала 6 групп продуктов, которые могут вызывать мигрень, по ссылке.

Головная боль напряжения (ГБН)

Её продолжительность может достигать как пару минут, так и несколько суток. Характер боли: двусторонний, давящий. В отличие от мигрени, не вызывает приступы тошноты или рвоты.

ГБН, как правило, провоцируют светочувствительность и звукочувствительность. Одновременно может ощущаться и дискомфорт в шейно-воротниковой зоне.

Кластерная

Этим недугом страдает лишь 1% населения нашей планеты, и чаще всего он затрагивает мужчин. Такой вид головной боли имеет пульсирующий интенсивный характер. В основном локализуется с одной стороны головы, ближе к глазу, из-за чего может сопровождаться слезоточивостью, покраснением и насморком.

Вторичная

Такая боль является симптомом заболеваний или травм. К ним относят:

Гипертония

При крайне высоком артериальном давлении люди зачастую испытывают головную боль. В основном она локализуется с обеих сторон, имеет пульсирующий характер. Сопровождается рвотой, головокружением, шумом в ушах, «мушками» перед глазами.

Внутричерепное кровотечение

Как правило, происходит в результате получения травмы и проявляется как нарастающая или внезапная боль, которая может ощущаться в любой части головы. Вместе с этим симптомом человека одолевают проблемы со зрением, нарушение координации, тошнота. Зачастую бывает потеря сознания.

Височный артериит

Это заболевание развивается при алкоголизме, бесконтрольном приёме препаратов и даже инфекциях. Диагноз ставят пациентам старше 50 лет. Проявляется вкупе с бессонницей, потерей веса и депрессией.

Опухоль

В данном случае боль беспокоит в утренние часы: изначально – редко, со временем случаи учащаются. Зачастую сопровождается рвотой и тошнотой. Отличительной чертой от других заболеваний будут судороги, резкая потеря веса и психические проблемы.

Грипп, ОРВИ

Очаг боли при респираторных заболеваниях находится в области лба, глаз или висков. Помимо этого, наблюдаются повышение температуры, насморк, кашель и першение в горле.

Шейный остеохондроз

Покалывания в голове появляются при поворотах шеей, неудобном положении, перенапряжении в шейно-воротниковой зоне. В основном симптомы распространяются только на одну сторону тела (правую или левую). Вместе с этим ощущается шум в ушах и бегают «мушки» перед глазами.

Что делать, если во время тренировки заболела голова, узнаете ЗДЕСЬ.

Заболевания носа

Чаще всего к ним относят синусит, фронтит, гайморит. Недуги сопровождаются давящей головной болью в области лба и глаз, насморком, незначительным повышением температуры.

Почему голова болит постоянно?

Хронический характер может говорить как о наличии заболевания, так и быть результатом неправильного образа жизни. В первом случае это проблемы с сосудами (вегетососудистая дистония, гипертония, ишемия, кровоизлияния субарахноидального типа, инсульт). Во втором – речь о ряде факторов, таких как:

Когда следует обращаться к врачу?

В этих случаях необходимо срочно записаться на приём к специалисту:

Диагностика

Помните, что диагноз и причину может установить только специалист, врач-невролог. Он проведёт анамнез (опрос о локализации, длительности, наличии стресса, болезней или травмы), назначит медицинское обследование и тестирование.

Лечение

Основной метод – приём местных анальгезирующих и обезболивающих препаратов по назначению врача. В тяжёлых случаях могут прописать сильные средства, которые отпускаются только по рецепту, или антидепрессанты.

Можно ли избавиться от головной боли без лекарств? Ответ по ссылке.

В качестве дополнительных мер послужат:

Если у вас хронические симптомы, то длительность лечения может быть около года. Для каждого вида головной боли необходимо разное лечение, которое предложит вам врач. Не занимайтесь самолечением и не прибегайте к народным способам.

Профилактика

Здоровый образ жизни играет решающую роль в предотвращении головных болей.