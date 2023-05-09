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Семь симптомов во рту, которые указывают на диабет

Из-за высокого уровня сахара в крови у человека в слюне тоже может содержаться слишком много сахара. Это может ухудшить состояние полости рта.

Семь симптомов во рту, которые указывают на диабет
© Ferra.ru

Симптомы диабета могут проявляться и во рту, говорит Аманда Шихан, стоматолог-терапевт по гигиене полости рта марки TePe. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови способен привести к повышенному содержанию сахара в слюне. Это может повредить зубы и дёсны человека.

Также люди, страдающие сахарным диабетом, часто принимают лекарства, вызывающие сухость во рту и снижение выработки слюны. И это тоже может способствовать ухудшению состояния полости рта.

Есть несколько признаков, связанные с диабетом, которые возникают во рту. Это красные, опухшие или кровоточащие дёсны, отступающие дёсны, отходящие от зубов дёсны, шатающиеся зубы, увеличение промежутков между зубами, сухость во рту, неприятный запах изо рта во время чистки зубов.

Если вы заметили у себя какие-то из перечисленных выше симптомов, обратитесь к стоматологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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