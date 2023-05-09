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Медики назвали 5 самых распространенных признаков тромбоза

Британские медики перечислили пять наиболее распространенных симптома, которые свидетельствуют о развитии тромбоза.

Названы 5 самых распространенных признаков тромбоза
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В первую очередь это отек, который обычно проявляется в ногах, лодыжках или ступнях. Однако этот симптом можно легко спутать с другими заболеваниями, поэтому важно обращать внимание на сопутствующий фактор: отек при тромбозе сопровождается увеличенными, болезненными и твердыми венами.

Также у пациентов с этим недугом часто возникают резкие болезненные судороги в ногах. Кожа в области тромба кажется слишком теплой. Кроме того, кожные покровы вокруг пораженной области часто изменяют цвет и становятся бледными, с красноватым или голубоватым оттенком, пишет Daily Express.

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