Названы 5 самых распространенных признаков тромбоза

Британские медики перечислили пять наиболее распространенных симптома, которые свидетельствуют о развитии тромбоза.

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В первую очередь это отек, который обычно проявляется в ногах, лодыжках или ступнях. Однако этот симптом можно легко спутать с другими заболеваниями, поэтому важно обращать внимание на сопутствующий фактор: отек при тромбозе сопровождается увеличенными, болезненными и твердыми венами.