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Доктор Амбани назвал симптомы рака печени

Специалист рассказал, как распознать рак печени на ранней стадии.

Доктор Амбани назвал симптомы рака печени
© runews24.ru

По словам доктора медицины Джозефа Амбани, выявить рак печени на ранней стадии удается с трудом, поскольку болезнь часто маскируется под другие недуги. Однако основной фактор, который определяет исход лечения рака печени, - это стадия, на которой была обнаружена опухоль.

Поэтому врач настаивает на том, что нужно обращать внимание на любые изменения в здоровье. Например, в случае с раком печени первыми симптомами болезни являются изменения в аппетите, когда человек не может съесть столько же, сколько ранее. У больного снижается аппетит, появляется чувство дискомфорта в животе или тошнота.

Помимо этого, на рак печени могут указывать беспричинная потеря веса, желтуха, увеличение живота и скопление жидкости в брюшной полости. При этом у больного наблюдаются одышка, рвота, пишет MedikForum.ru.

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