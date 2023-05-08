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Четыре признака, что у вас может развиться рак кишечника

Известно, что каждый год от рака кишечника умирают примерно 16 тысяч человек. А за последние несколько десятилетий диагностироваться этот рак стал в два раза чаще.

Четыре признака, что у вас может развиться рак кишечника
© Ferra.ru

В ходе нового исследования выяснилось, что о повышенном риске развития рака кишечника сигнализируют четыре признака. Ответили на этот вопрос учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

В рамках этого исследования специалисты проанализировали данные о более чем 5 тысячах людей с ранним раком кишечника (он возникает в возрасте до 50 лет).

По словам экспертов, пациенты с высоким риском развития рака кишечника между тремя месяцами и двумя годами до постановки диагноза столкнутся с четырьмя симптомами. Это диарея, боль в животе, ректальное кровотечение, железодефицитная анемия.

Причём если у человека есть хотя бы один из перечисленных выше признаков, то это почти удваивает вероятность столкнуться с раком кишечника. При наличии двух симптомов риск повышается более чем в 3,5 раза, при наличии трёх и более - более чем в 6,5 раз.

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