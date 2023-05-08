Четыре признака, что у вас может развиться рак кишечника
Известно, что каждый год от рака кишечника умирают примерно 16 тысяч человек. А за последние несколько десятилетий диагностироваться этот рак стал в два раза чаще.
В ходе нового исследования выяснилось, что о повышенном риске развития рака кишечника сигнализируют четыре признака. Ответили на этот вопрос учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
В рамках этого исследования специалисты проанализировали данные о более чем 5 тысячах людей с ранним раком кишечника (он возникает в возрасте до 50 лет).
По словам экспертов, пациенты с высоким риском развития рака кишечника между тремя месяцами и двумя годами до постановки диагноза столкнутся с четырьмя симптомами. Это диарея, боль в животе, ректальное кровотечение, железодефицитная анемия.
Причём если у человека есть хотя бы один из перечисленных выше признаков, то это почти удваивает вероятность столкнуться с раком кишечника. При наличии двух симптомов риск повышается более чем в 3,5 раза, при наличии трёх и более - более чем в 6,5 раз.