Названы два наименее известных симптома рака поджелудочной железы

На ранних стадиях рака поджелудочной железы обычно не бывает никаких симптомов. К тому же у этой разновидности рака один из самых низких показателей выживаемости.

Учёные определили два признака, которые могут указывать на рак поджелудочной и при этом являются не особо распространёнными.

Это моча тёмно-жёлтого цвета и повышенная жажда. Данные симптомы были выделены в ходе исследования, опубликованного в 2022 году.