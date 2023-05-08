Нарколог описал типичный метод лечения алкозависимости в клинике

Типичный метод лечения алкозависимости в клинике в беседе с «Мослентой» описал главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров. По его словам, избавление от зависимости проходит в несколько этапов.

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«При поступлении пациента в стационар в первую очередь проводится детоксикационная терапия, которая направлена на восстановление жизненно важных функций и на вывод алкоголя и продуктов распада из организма», — пояснил специалист.

После того, как симптомы похмелья купированы, в работу вступают соматические специалисты. Как правило это кардиолог, терапевт, невролог.

На этом же этапе подключается психиатр и коллегиально с наркологом ведет пациента. Затем подключается психолог, который прорабатывает с пациентом состояния и причины ухода в запой.

Следующий и самый важный этап — реабилитация, которая как ничто иное дает максимальный процент трезвости у пациентов, продолжил специалист. Реабилитация необходима для того, чтобы дать пациенту внутренние инструменты, которыми он может воспользоваться вне реабилитации, чтобы не возвращаться к зависимости. Там он начнет понимать свои чувства, проработает состояние и научится жить здоровой жизнью.