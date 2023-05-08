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Терапевт Красикова назвала опасные последствия заражения корью

Люди, которые заразились корью, могут столкнуться с опасными для организма последствиями. О них предупредила терапевт Алина Красикова.

Терапевт назвала опасные последствия заражения корью
© Слово и Дело

По словам специалиста, корь относится к острым инфекционным заболеваниям. Именно они провоцируют развитие кашля, конъюнктивита и насморка. Кроме того, увеличивается вероятность появления сыпи по всему телу и повышения температуры.

В некоторых случаях у пациента могут возникнуть осложнения. Среди них пневмония, энцефалит, кератит и отит, передает «Лента.ру».

Также корь опасна для людей с хроническими болезнями. Она может усугубить течение астмы, сахарного диабета и других недугов.

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