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Эксперт рассказал, что головокружение и зрительные патологии указывают на рак мозга

Специалист рассказал, какие симптомы указывают на рак мозга на ранней стадии.

Эксперт рассказал о двух признаках, указывающих на рак мозга
© Runews24.ru

Рак мозга - вид онкозаболевания, которое чаще всего не проявляет себя на ранних стадиях, маскируясь под другие болезни. Поэтому болезнь чаще всего диагностируют уже на поздних стадиях, когда она плохо поддается лечению.

Однако, уверяют эксперты, если внимательно относиться к своему здоровью, можно заметить первые изменения, указывающие на развитие болезни.

Одним из факторов, который указывает на рак, являются зрительные патологии, в том числе туман перед глазами, точки, исчезновение бокового зрения, двоение в глазах. При этом у человека могут наблюдаться частые головные боли, головокружение, спутанность сознания, нарушения координации, проблемы с речью. Также часто больные чувствуют тошноту, рвоту, энурез, пишет «Царьград».

Эксперты уверяют, что при таких симптомах необходимо обращаться к врачу, который при подозрении на новообразование направит на дополнительные исследования, в числе которых КТ, МРТ, биопсия.

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