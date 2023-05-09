Россиянам рассказали, как распознать меланому
Онколог Серяков: риск развития меланомы выше у людей со светлой кожей и голубыми глазами . Эту болезнь считают наиболее агрессивным видом рака кожи. У него часто случаются рецидивы, а метастазы могут проникать почти во все органы. Тем не менее медицина уже далеко шагнула вперёд, так что при обнаружении заболевания на ранней стадии можно рассчитывать на полное излечение. Об этом, а также о тех, у кого выше риск заболеть меланомой рассказал главный онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков.
Как выглядит меланома
Как объяснил медик, одним из признаков меланомы, бывает появление и быстрый рост новой родинки на теле. Чаще всего злокачественное образование имеет неправильную форму и неоднородный цвет.
При этом меланома может быть почти любого объёма и цвета или же даже бесцветной. Для самостоятельного обнаружения меланомы существует правило, называемое АКОРД, аббревиатура из пяти главных симптомов:
- А — асимметрия;
- К — края неровные;
- О — окрас неоднородный;
- Р — размер больше 6 мм;
- Д — динамика роста образования.
Когда и у кого возникает меланома
«Точная причина развития меланомы на сегодняшний день не установлена, но известно, что воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или солярия значительно увеличивает риски», — объяснил специалист. Чаще она встречается у пожилых пациентов, средний возраст пациентов, у которых диагностируют заболевание составляет 63 года.
До 50 лет больше пациенток с меланомой бывает среди женщин, а после 65 лет мужчин наоборот становится в два раза больше. У них опухоль в большинстве случаев развивается на спине, а у женщин — на ногах.
Говоря о факторах, которые сказываются на развитии меланомы, врач кроме внешних отметил также следующие:
- генетическая предрасположенность,
- наличие множественных родинок (чем больше их на теле, тем выше опасность)
- особенности внешности: светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые и зелёные глаза.
Ранее о том, по каким неочевидным признакам могут выявлять меланому рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Тёмные пятна, указывающие на меланому, могут возникнуть даже под ногтями. Так что всем, кто регулярно делает маникюр с покрытием, врач посоветовал периодически снимать гель-лак.